بدائل - Speechlogger

SpeechAce

speechace.com

في SpeechAce، نحن ملتزمون بمساعدة متعلمي اللغة على تحسين قدراتهم على التحدث من خلال تقنية التعرف على الكلام متعددة الاستخدامات. لقد قمنا بتطوير أول واجهة برمجة تطبيقات للتعرف على الكلام في العالم والتي لا تساعد متعلمي اللغة على تقييم مهارات التحدث لديهم فحسب، بل تساعد أيضًا في تحديد مجالات التحسين ا...