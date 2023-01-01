بدائل - Soverin

Fastmail

fastmail.com

Fastmail هي خدمة بريد إلكتروني تقدم حسابات بريد إلكتروني مدفوعة للأفراد والمؤسسات. يتم توفيره بـ 36 لغة للعملاء في جميع أنحاء العالم بواسطة Fastmail Pty Ltd، وهي شركة مقرها في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا. استحوذت شركة Opera Software على الشركة في عام 2010. في 26 سبتمبر 2013، أعلنت Fastmail أنها انفصل...