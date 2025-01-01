بدائل - SourceDay

Pipefy

pipefy.com

Pipefy هي منصة لأتمتة سير العمل تساعد الشركات على تبسيط العمليات المعقدة دون الحاجة إلى برمجة، مع ميزات لتحسين الأداء والتكامل مع التطبيقات الأخرى.