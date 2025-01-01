بدائل - SourceDay

Ramp

Ramp

ramp.com

تطبيق RAMP يساعد الشركات في إدارة الإنفاق، بطاقات الائتمان، المدفوعات، وتقارير النفقات بطريقة مبسطة وآلية.

SAP

SAP

sap.com

تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.

Pipefy

Pipefy

pipefy.com

Pipefy هي منصة لأتمتة سير العمل تساعد الشركات على تبسيط العمليات المعقدة دون الحاجة إلى برمجة، مع ميزات لتحسين الأداء والتكامل مع التطبيقات الأخرى.

Coupa

Coupa

coupa.com

تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase هي منصة لإدارة الإنفاق للشركات، تجمع بين أتمتة المدفوعات وإدارة النفقات وبطاقات الشركات لدعم العمليات المالية المتكاملة.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

تطبيق Source Intelligence يعزز الامتثال للمنتجات، والتوريد المسؤول، والاستدامة، ورؤية سلسلة التوريد، من خلال جمع البيانات وإدارة الامتثال.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

تطبيق Team Procure هو برنامج سحابي لإدارة المشتريات، يساعد الشركات في إدارة المناقصات وتتبع الطلبات والميزانيات.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

تطبيق Tipalti يتيح أتمتة عمليات الدفع للمشروعات من خلال تبسيط إجراءات الحسابات المستحقة الدفع والمدفوعات العالمية.

Zip

Zip

ziphq.com

ZIP هي منصة لإدارة طلبات الشراء والموردين، تسهل العمليات التجارية وتوفر رؤية واضحة لمصروفات الأعمال.

TealBook

TealBook

tealbook.com

تطبيق TealBook لجمع وتحقق من بيانات الموردين، يساعد فرق المشتريات على تحسين الكفاءة واتخاذ قرارات مستنيرة.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica هي منصة لإدارة البيانات تساعد المؤسسات على دمج البيانات وتحسين جودتها وتطبيق حوكمة البيانات عبر الأنظمة السحابية المختلفة.

Avetta

Avetta

avetta.com

تطبيق Avetta يدعم إدارة مخاطر سلسلة التوريد ويوفر منصة شاملة لتأهيل الموردين وكفاءة العمال وتحسين السلامة والإنتاجية.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.

Procurify

Procurify

procurify.com

Procurify هو برنامج لشراء وإدارة النفقات، يوفر أدوات لتتبع الفواتير، وأوامر الشراء، ويساعد الشركات في تحسين كفاءة الإنفاق.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

تطبيق Blastramp HQ هو أداة لإدارة المخزون، تجمع قنوات المبيعات الإلكترونية والجملة في مركز واحد، مع ميزات لإدارة الطلبات والتسعير الشفاف.

Pluto

Pluto

getpluto.com

بلوتو هو تطبيق لإدارة النفقات وبطاقات الشركات، يوفر لفرق المالية في الشركات أدوات للتحكم في النفقات وتحسين الكفاءة.

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Works هو برنامج سحابي لتنظيم عمليات التصنيع في صناعة السيارات، بما يشمل إدارة العلاقات مع الموردين والجودة وتطوير المنتجات.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يتيح تتبع الإنتاج والموردين والبيانات الحية، مما يسهل كفاءة العمليات ويقلل التكاليف.

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

تطبيق Isometric Technologies (ISO) يدير أداء نقل الشحنات، ويساعد على توافق البيانات بين الشركات والموردين للكشف عن التكاليف الخفية وتحسين العلاقات التجارية.

Tonkean

Tonkean

tonkean.com

تونكيان هي منصة لإدارة عمليات الأعمال تساعد الفرق مثل الشراء والقانون على أتمتة وتبسيط الإجراءات الداخلية بدون الحاجة للرموز.

Tradeshift Platform

Tradeshift Platform

tradeshift.com

تساعد منصة TradeShift الشركات في إدارة النقل واللوجستيات من خلال رقمنة العمليات وأتمتة الفواتير وتحسين تدفق العمل.

Precoro

Precoro

precoro.com

Precoro هو تطبيق سحابي لتحسين عمليات الشراء، يوفر أتمتة كاملة لسير العمل، إدارة الطلبات، وتتبع الميزانيات.

Ignite

Ignite

ignite.no

Ignite هو تطبيق لإدارة المشتريات، يساعد في تنظيم عمليات شراء الموردين وتقليل التكاليف والمخاطر من خلال أدوات تحليلية وتقارير قابلة للتخصيص.

Surefront

Surefront

surefront.com

Surefront هو منصة سحابية لإدارة دورة حياة المنتج ومعلوماته وعلاقات العملاء، تدعم التعاون بين تجار التجزئة والموردين في تطوير المنتجات.

Scoutbee

Scoutbee

scoutbee.com

تسهل Scoutbee اكتشاف الموردين وتبسيط عمليات الشراء باستخدام بيانات شاملة وأدوات متقدمة لدعم قرارات الشراء وتحسين سلسلة التوريد.

Procee

Procee

procee.com

برمجية Procее تسهل تتبع والتحكم في النفقات، وتجعل إدارة عملية الشراء مركزية ومنظمة لضمان عدم حدوث إنفاق غير مصرح به.

Graphite Connect

Graphite Connect

graphiteconnect.com

تطبيق Graphite Connect يسهل عملية توظيف الموردين بسرعة وسهولة مع التحقق من البيانات وحمايتها من التلاعب، متكاملاً مع أنظمة ERP.

Proqura

Proqura

proqura.com

تطبيق Proqura هو حل إلكتروني للمشتريات يساعد الشركات على تنظيم وشفافية وفعالية عمليات الشراء، ويغطي جميع مراحل عملية الشراء حتى الدفع.

Basware

Basware

basware.com

تطبيق Basware يسهل إدارة الفواتير والمشتريات، مع أدوات لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء في العمليات المالية بين الشركات.

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi هو تطبيق لإدارة المشتريات والإنفاق، يقدم حلولاً رقمية لأتمتة عمليات الشراء والمشتريات وتحليل النفقات.

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