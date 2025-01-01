بدائل - SourceDay

Ramp
ramp.com
تطبيق RAMP يساعد الشركات في إدارة الإنفاق، بطاقات الائتمان، المدفوعات، وتقارير النفقات بطريقة مبسطة وآلية.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
Pipefy
pipefy.com
Pipefy هي منصة لأتمتة سير العمل تساعد الشركات على تبسيط العمليات المعقدة دون الحاجة إلى برمجة، مع ميزات لتحسين الأداء والتكامل مع التطبيقات الأخرى.
Coupa
coupa.com
تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.
Airbase
airbase.io
Airbase هي منصة لإدارة الإنفاق للشركات، تجمع بين أتمتة المدفوعات وإدارة النفقات وبطاقات الشركات لدعم العمليات المالية المتكاملة.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
تطبيق Source Intelligence يعزز الامتثال للمنتجات، والتوريد المسؤول، والاستدامة، ورؤية سلسلة التوريد، من خلال جمع البيانات وإدارة الامتثال.
Team Procure
teamprocure.com
تطبيق Team Procure هو برنامج سحابي لإدارة المشتريات، يساعد الشركات في إدارة المناقصات وتتبع الطلبات والميزانيات.
Tipalti
tipalti.com
تطبيق Tipalti يتيح أتمتة عمليات الدفع للمشروعات من خلال تبسيط إجراءات الحسابات المستحقة الدفع والمدفوعات العالمية.
Zip
ziphq.com
ZIP هي منصة لإدارة طلبات الشراء والموردين، تسهل العمليات التجارية وتوفر رؤية واضحة لمصروفات الأعمال.
TealBook
tealbook.com
تطبيق TealBook لجمع وتحقق من بيانات الموردين، يساعد فرق المشتريات على تحسين الكفاءة واتخاذ قرارات مستنيرة.
Informatica
informatica.com
Informatica هي منصة لإدارة البيانات تساعد المؤسسات على دمج البيانات وتحسين جودتها وتطبيق حوكمة البيانات عبر الأنظمة السحابية المختلفة.
Avetta
avetta.com
تطبيق Avetta يدعم إدارة مخاطر سلسلة التوريد ويوفر منصة شاملة لتأهيل الموردين وكفاءة العمال وتحسين السلامة والإنتاجية.
Epicor
epicor.com
Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.
Procurify
procurify.com
Procurify هو برنامج لشراء وإدارة النفقات، يوفر أدوات لتتبع الفواتير، وأوامر الشراء، ويساعد الشركات في تحسين كفاءة الإنفاق.
Blastramp
blastramp.com
تطبيق Blastramp HQ هو أداة لإدارة المخزون، تجمع قنوات المبيعات الإلكترونية والجملة في مركز واحد، مع ميزات لإدارة الطلبات والتسعير الشفاف.
Pluto
getpluto.com
بلوتو هو تطبيق لإدارة النفقات وبطاقات الشركات، يوفر لفرق المالية في الشركات أدوات للتحكم في النفقات وتحسين الكفاءة.
MESH Works
meshworks.com
MESH Works هو برنامج سحابي لتنظيم عمليات التصنيع في صناعة السيارات، بما يشمل إدارة العلاقات مع الموردين والجودة وتطوير المنتجات.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يتيح تتبع الإنتاج والموردين والبيانات الحية، مما يسهل كفاءة العمليات ويقلل التكاليف.
Isometric Technologies
iso.io
تطبيق Isometric Technologies (ISO) يدير أداء نقل الشحنات، ويساعد على توافق البيانات بين الشركات والموردين للكشف عن التكاليف الخفية وتحسين العلاقات التجارية.
Tonkean
tonkean.com
تونكيان هي منصة لإدارة عمليات الأعمال تساعد الفرق مثل الشراء والقانون على أتمتة وتبسيط الإجراءات الداخلية بدون الحاجة للرموز.
Tradeshift Platform
tradeshift.com
تساعد منصة TradeShift الشركات في إدارة النقل واللوجستيات من خلال رقمنة العمليات وأتمتة الفواتير وتحسين تدفق العمل.
Precoro
precoro.com
Precoro هو تطبيق سحابي لتحسين عمليات الشراء، يوفر أتمتة كاملة لسير العمل، إدارة الطلبات، وتتبع الميزانيات.
Ignite
ignite.no
Ignite هو تطبيق لإدارة المشتريات، يساعد في تنظيم عمليات شراء الموردين وتقليل التكاليف والمخاطر من خلال أدوات تحليلية وتقارير قابلة للتخصيص.
Surefront
surefront.com
Surefront هو منصة سحابية لإدارة دورة حياة المنتج ومعلوماته وعلاقات العملاء، تدعم التعاون بين تجار التجزئة والموردين في تطوير المنتجات.
Scoutbee
scoutbee.com
تسهل Scoutbee اكتشاف الموردين وتبسيط عمليات الشراء باستخدام بيانات شاملة وأدوات متقدمة لدعم قرارات الشراء وتحسين سلسلة التوريد.
Procee
procee.com
برمجية Procее تسهل تتبع والتحكم في النفقات، وتجعل إدارة عملية الشراء مركزية ومنظمة لضمان عدم حدوث إنفاق غير مصرح به.
Graphite Connect
graphiteconnect.com
تطبيق Graphite Connect يسهل عملية توظيف الموردين بسرعة وسهولة مع التحقق من البيانات وحمايتها من التلاعب، متكاملاً مع أنظمة ERP.
Proqura
proqura.com
تطبيق Proqura هو حل إلكتروني للمشتريات يساعد الشركات على تنظيم وشفافية وفعالية عمليات الشراء، ويغطي جميع مراحل عملية الشراء حتى الدفع.
Basware
basware.com
تطبيق Basware يسهل إدارة الفواتير والمشتريات، مع أدوات لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء في العمليات المالية بين الشركات.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi هو تطبيق لإدارة المشتريات والإنفاق، يقدم حلولاً رقمية لأتمتة عمليات الشراء والمشتريات وتحليل النفقات.
© 2025 WebCatalog, Inc.