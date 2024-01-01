تأسست SoundCommerce في سياتل في عام 2018 على يد أمازون وخبراء التجارة الرقمية الذين يعتقدون أن كل مؤسسة يجب أن تكون قادرة على "التفكير والتصرف مثل أمازون". SoundCommerce عبارة عن منصة لبيانات البيع بالتجزئة تعمل على تسريع نضج الأعمال والبيانات حتى تتمكن من اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى نمو مربح. تعمل منصتنا - المصممة لتجار التجزئة من أي حجم أو تعقيد - على تحويل البنية الأساسية الفريدة للبيانات الخاصة بك إلى بيئة سهلة الاستخدام ولا تحتوي على تعليمات برمجية ويمكن للجميع الوصول إليها - دون الحاجة إلى درجة علمية في الهندسة. وأفضل ما في الأمر هو أن لديك خيار اتخاذ الإجراء محليًا من داخل منصة SoundCommerce أو نقل البيانات إلى أي من التطبيقات التي تستخدمها بالفعل واتخاذ الإجراء هناك. مع SoundCommerce، يثق تجار التجزئة في أن كل قرار وكل دولار يدفع النمو المربح. يقوم عملاؤنا (بما في ذلك Eddie Bauer وBala وBed Bath & Beyond وFTD/ProFlowers والمزيد) بالانتقال من المؤشرات المتأخرة القائمة على الإيرادات إلى المؤشرات التنبؤية القائمة على الربح باستخدام منصة SoundCommerce.

الموقع الإلكتروني: soundcommerce.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SoundCommerce. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.