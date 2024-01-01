SoundCommerce

SoundCommerce

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الموقع الإلكتروني: soundcommerce.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SoundCommerce على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأسست SoundCommerce في سياتل في عام 2018 على يد أمازون وخبراء التجارة الرقمية الذين يعتقدون أن كل مؤسسة يجب أن تكون قادرة على "التفكير والتصرف مثل أمازون". SoundCommerce عبارة عن منصة لبيانات البيع بالتجزئة تعمل على تسريع نضج الأعمال والبيانات حتى تتمكن من اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى نمو مربح. تعمل منصتنا - المصممة لتجار التجزئة من أي حجم أو تعقيد - على تحويل البنية الأساسية الفريدة للبيانات الخاصة بك إلى بيئة سهلة الاستخدام ولا تحتوي على تعليمات برمجية ويمكن للجميع الوصول إليها - دون الحاجة إلى درجة علمية في الهندسة. وأفضل ما في الأمر هو أن لديك خيار اتخاذ الإجراء محليًا من داخل منصة SoundCommerce أو نقل البيانات إلى أي من التطبيقات التي تستخدمها بالفعل واتخاذ الإجراء هناك. مع SoundCommerce، يثق تجار التجزئة في أن كل قرار وكل دولار يدفع النمو المربح. يقوم عملاؤنا (بما في ذلك Eddie Bauer وBala وBed Bath & Beyond وFTD/ProFlowers والمزيد) بالانتقال من المؤشرات المتأخرة القائمة على الإيرادات إلى المؤشرات التنبؤية القائمة على الربح باستخدام منصة SoundCommerce.
الفئات:
Business
برامج ذكاء البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: soundcommerce.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SoundCommerce. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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