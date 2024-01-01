Sonnant

Sonnant

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الموقع الإلكتروني: sonnant.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sonnant على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sonnant عبارة عن منصة بديهية لتحقيق الدخل من المحتوى وإدارته تستخدمها المذيعون ومقدمو البث الصوتي ومحطات الراديو حول العالم. نحن نخلق قيمة لعملائنا من خلال حلول الذكاء الاصطناعي التي تغير قواعد اللعبة. كل يوم، تعمل Sonnant تلقائيًا على زيادة عائدات الإعلانات لآلاف الساعات من محتوى الصوت والفيديو. بالتوازي، يتم استبدال مهام الموظفين اليدوية ذات القيمة المنخفضة بأتمتة سلسة لتدفق العمل. ما يلي هو توفير الوقت والتكلفة وتجربة رقمية قوية. توفر منصتنا المركزية المزايا التي يحتاجها فريقك بشدة. تعمل الأتمتة على توفير الوقت والمال لفرق الإنتاج، كما تعمل فرق المبيعات والتسويق على تحقيق رضا العملاء وإيرادات الشركاء الإضافية من خلال تحسين الوصول وعائد الإعلانات بينما يتم تعزيز مشاركة الجمهور من خلال التخصيص. تحقق من مدونتنا للتعرف على حالات الاستخدام الصناعية القابلة للتنفيذ: https://sonnant.com/blog/
الفئات:
Productivity
برامج النسخ

الموقع الإلكتروني: sonnant.com

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بدائل

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Otter

otter.ai

Animaker

Animaker

animaker.com

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Descript

Descript

descript.com

Simplified

Simplified

simplified.com

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Notta

Notta

notta.ai

Rev

Rev

rev.com

Happy Scribe

Happy Scribe

happyscribe.com

Tactiq

Tactiq

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