Sonnant عبارة عن منصة بديهية لتحقيق الدخل من المحتوى وإدارته تستخدمها المذيعون ومقدمو البث الصوتي ومحطات الراديو حول العالم. نحن نخلق قيمة لعملائنا من خلال حلول الذكاء الاصطناعي التي تغير قواعد اللعبة. كل يوم، تعمل Sonnant تلقائيًا على زيادة عائدات الإعلانات لآلاف الساعات من محتوى الصوت والفيديو. بالتوازي، يتم استبدال مهام الموظفين اليدوية ذات القيمة المنخفضة بأتمتة سلسة لتدفق العمل. ما يلي هو توفير الوقت والتكلفة وتجربة رقمية قوية. توفر منصتنا المركزية المزايا التي يحتاجها فريقك بشدة. تعمل الأتمتة على توفير الوقت والمال لفرق الإنتاج، كما تعمل فرق المبيعات والتسويق على تحقيق رضا العملاء وإيرادات الشركاء الإضافية من خلال تحسين الوصول وعائد الإعلانات بينما يتم تعزيز مشاركة الجمهور من خلال التخصيص. تحقق من مدونتنا للتعرف على حالات الاستخدام الصناعية القابلة للتنفيذ: https://sonnant.com/blog/

الموقع الإلكتروني: sonnant.com

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