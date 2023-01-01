بدائل - Sonar
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Typeform
typeform.com
أنشئ نماذج جميلة وتفاعلية - واحصل على المزيد من الردود. لا حاجة للترميز. قوالب للاختبارات والأبحاث والتعليقات وتوليد العملاء المحتملين والمزيد. الاشتراك مجانا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Avochato
avochato.com
Avochato هو إرسال الرسائل النصية للأعمال بطريقة سهلة. سوف تقوم خدمة الرسائل النصية التجارية الرائدة في السوق لدينا بتوصيلك بعملائك بشكل أسرع وأكثر فعالية من أي وقت مضى.
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
NetHunt
nethunt.com
تقدم NetHunt برنامج CRM بالإضافة إلى دعم العملاء الممتاز وقاعدة المعرفة لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. انضم إلينا!
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Landbot
landbot.io
أقوى أداة إنشاء Chatbot بدون تعليمات برمجية قم بزيادة إيراداتك وخفض تكاليف التشغيل وإسعاد عملائك.
RocketReach
rocketreach.co
اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.
about.me
about.me
قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك مجانًا والمكون من صفحة واحدة في دقائق معدودة.
CoPilot AI
copilotai.com
تعمل مجموعة أدوات CoPilot AI المتقدمة على تمكين مندوبي المبيعات من استهداف العملاء المحتملين الأكثر ملائمة ورعاية العملاء المحتملين ذوي الجودة وحجز المزيد من الاجتماعات على LinkedIn Sales Navigator.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
WotNot
wotnot.io
أتمتة التفاعلات مع عملائك الحاليين والمستقبليين اليوم! من السهل بناء الروبوتات، ولكن من الصعب الحصول على النتائج المرجوة. هذا هو المكان الذي تتدخل فيه WotNot، حيث تقدم خدمة مخصصة لك. نحن نبني مجموعة من العملاء المحتملين المؤهلين، ونعمل على أتمتة دعمك، دون زيادة عدد الموظفين من خلال منصة chatbot الخا...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder أسرع طريقة للتنقيب. أداة البحث عن العملاء المتوقعين لمديري مبيعات B2B متعددة المهام والتوظيف والتسويق.
Gleam
gleam.io
Gleam هي عبارة عن منصة تسويقية للنمو. نحن نمكنك من تشغيل حملات رائعة تعمل على تنمية أعمالك.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai عبارة عن مجموعة برامج مدعومة من GenAI تتيح مبيعات عالية السرعة للشركات B2C وB2B2C. توفر منصة المبيعات المتكاملة الخاصة بـ Floww.ai إدارة علاقات العملاء (CRM) لتنفيذ المبيعات، والتحليلات الفورية لـ NoCode، وأتمتة التسويق وسير العمل المتكاملة مع مجموعة الاتصالات الحديثة. تعمل أدوات الذكاء الا...
FormAssembly
formassembly.com
يوفر FormAssembly أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت سهلة الاستخدام للشركات. التكامل مع Salesforce من خلال الويب السلس الخاص بنا لحل أي شيء. إبدأ اليوم.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™، المنصة الرائدة لتوليد العملاء المحتملين. برنامج أتمتة المبيعات رقم 1 في السوق. قم بالتسجيل والانضمام إلى المنصة
Kaspr
kaspr.io
اقض وقتًا أقل في التنقيب وحقق حصتك. Kaspr عبارة عن ملحق LinkedIn Chrome ولوحة تحكم تتيح لك الوصول إلى بيانات الاتصال B2B في ثوانٍ.
Purple
purple.com
يعد اللون الأرجواني أفضل تقدم تقني للمراتب منذ 80 عامًا. تأتي المراتب والوسائد لدينا مع توصيل مجاني وإرجاع مجاني وتجربة لمدة 100 ليلة.
Kartra
home.kartra.com
أصبح عملك عبر الإنترنت سهلاً - قم بإنشاء وتسويق وإطلاق عبر الإنترنت دون الاستعانة بفريق من مؤلفي النصوص أو مطوري الويب أو المصممين أو متخصصي تكامل الأنظمة!
SalesIntel
salesintel.io
ابحث عن عملائك المثاليين وتواصل معهم واكسبهم. احصل على بيانات دقيقة عن الشركات وبيانات الاتصال لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل أسرع.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ عبارة عن منصة لأدوات التنقيب عن مبيعات B2B. ابحث عن بيانات العملاء المحتملين، وتتبع إشارات الشراء، وقم بتخصيص التواصل البارد للتنقيب الخارجي.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Texau
texau.com
TexAu عبارة عن مجموعة أدوات لأتمتة النمو تتيح لك جذب عملاء محتملين جدد والاتصال بهم بسرعة ودون عناء وتحسين معرفتك بالمستخدمين.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish is the world's most powerful contact search engine. Swordfish aggregates data from the world's top people identity verification providers such as Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian and hundreds of other independent sources & live feeds to bring you up-to-date, valid, direct contact inform...
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: The control center of your online marketing strategies. [http://bit.ly/2mj2mMJ] With Leadfox, our marketing automation software, you can deploy and maximize ALL your marketing tactics including emails, advertising, landing pages, pop-ups, banners, A/B tests. Used by thousands of users in mo...
Expandi
expandi.io
Expandi is a LinkedIn automation tool that enables you to outreach leads most safely using an omnichannel approach. With Expandi, you don’t have to be a LinkedIn expert to get results and supercharge your LinkedIn outreach game. Contact your prospects on LinkedIn or by Email via smart, automated seq...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mai...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
نقدم لكم La Growth Machine، أول منصة تنقيب متعددة القنوات تتيح لك المشاركة في محادثات مع العملاء المحتملين على LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. باستخدام La Growth Machine، يمكنك: - استيراد العملاء المحتملين من LinkedIn أو ملف CSV لإدارة جهود التنقيب الخاصة بك بسهولة. - قم بإثراء ملف تعريف جهة ا...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه ...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...
Interact
tryinteract.com
قم بإنشاء اختبارات تفاعلية تولد عملاء محتملين وتبيع المنتجات. استفد من قوة الاختبارات لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني، وتقسيم العملاء المحتملين، والتوصية بالمنتجات لزيادة المبيعات.
ShortStack
shortstack.com
انضم إلى الآلاف من العلامات التجارية ووكالات الإعلان والشركات الصغيرة المدرجة في قائمة Fortune 500 والتي تستخدم ShortStack لإنشاء حملات تسويقية تفاعلية مخصصة. قم بإنشاء مسابقات قابلة للتخصيص، ومسابقات يانصيب، واختبارات، وهدايا الهاشتاج، ومسابقات التعليق للدخول، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة،...
Clearout
clearout.io
التحقق من صحة البريد الإلكتروني المجمع - دقيق بنسبة 98%+، متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات، إزالة مصائد البريد العشوائي، التحقق من إساءة استخدام البريد الإلكتروني، مكتشف البريد الإلكتروني، واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي، وقت تشغيل بنسبة 99.9% - تجربة مجانية مع 100 نقطة!
EmailMeForm
emailmeform.com
قم بجمع المدفوعات وبيانات العملاء والتسجيلات والرد على دعوات الأحداث والعملاء المتوقعين من خلال النماذج والاستطلاعات الآمنة عبر الإنترنت - استخدم قوالب قوية أو DIY. الاشتراك مجانا.
Jebbit
jebbit.com
قم بتحويل حركة مرور الهاتف المحمول إلى بيانات قابلة للتنفيذ، باستخدام تجارب الهاتف المحمول التي تؤدي إلى التحويل.
LinkedProspect
linkedprospect.com
LinkedProspect is proud to be recognized as the world's leading software for automating invites, auto-responders and bulk message campaigns on LinkedIn.
Leady.com
leady.com
Intuitive B2B lead generation tool. Suitable for all B2B companies, from solo - trader to multinational corporations. Leady 2.0 serves marketing managers with in-depth behavior data on website visitors and email recipients, allow them to monitor 360 - degree view of the customer lifecycle. Subsequen...
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit provides managed conversion optimization that helps the internet's biggest brands boost sales, capture new-to-file leads, stop abandonment, and increase new customer acquisition. In-house creative and development teams perfectly align UpSellit's technologies at targeted stages of the conver...
riyo.ai
riyo.ai
riyo.ai is a website intelligence and solutions tool for all website owners. Traek provides advanced chatting assistance, forms for contacting, accurate insights, analytics, website traffic monitoring, user alert, visitor company details, technology of website and much more.
HiHello
hihello.com
HiHello is the premier solution for digital business cards for enterprise companies. With HiHello, companies can replace paper business cards with professional digital business cards that will make an impression on customers, partners, and prospects. HiHello's digital business cards can include a na...
AidaForm
aidaform.com
AidaForm a complete service where you can create both conversational and traditional online forms, surveys, landing pages, order forms and quizzes.
Ampry
ampry.com
Generate more leads, sales, and revenue from existing traffic. Engage your website visitors with user-friendly pop-ups, persistent top and bottom bars, subtle notifications, and native ad units in one platform all without coding. Ampry is designed to engage the right visitor (advanced user targeting...
LeadDoubler
leaddoubler.com
Create and launch interactive lead generating calculators in seconds, embed it on your website to engage visitors and capture leads directly into the built in CRM system or shoot it into your existing sales and marketing stack whether that is HubSpot, Salesforce, Active Campaign, MailChimp or Zapier...
Brave
getbrave.io
Brave is a visitor conversion engine that provides anyone with a WordPress website with 200+ conversion widget that you can plug in and start converting visitors. You can also integrate popular EMS or CRM to your websites to collect leads and track conversions real-time with Advanced Analytics. Easi...
LinkedFusion
linkedfusion.io
LinekdFusion is a cloud-based LinkedIn outreach platform that helps organizations, agencies, and sales teams convert users on LinkedIn. Start building new sales pipelines from LinkedIn and sync them directly with your favorite CRM tool by integrating LinkedIn with your HubSpot, Zoho, Pipedrive, or S...
Leadferno
leadferno.com
Leadferno is a business messaging platform built for small businesses to power conversion, texting and better customer experience. Text with customers right from your website via a customizable web-to-text widget. Engage with consumers using a powerful messaging inbox – so your team can increase con...
LeadsBridge
leadsbridge.com
LeadsBridge is an iPaaS automation solution that enables marketers and advertisers to enhance their omnichannel strategy and build their own interconnected marketing ecosystem. LeadsBridge fulfills your integration needs, focusing on bridging gaps between top advertising platforms - Google, Facebook...
Beacon
beacon.by
Beacon helps to create a unique, professional design for the lead magnets in minutes.
We-Connect
we-connect.io
At We-Connect, we're bringing you the safest and most advanced outreach tool on the market. We provide an all-in-one dashboard where you can easily manage your prospects, run smart sequences, and analyze individual prospecting campaigns. To protect your business and customers, we use cloud-based sof...