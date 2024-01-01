بدائل - Soldsie

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى و...

ManyChat

ManyChat

manychat.com

إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!

Storyly

Storyly

storyly.io

القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...

DelightChat

DelightChat

delightchat.io

قم بزيادة المبيعات وإدارة الدعم بسهولة - دعم عملاء القناة متعددة الاتجاهات - الرد على العملاء عبر جميع القنوات من لوحة تحكم واحدة موحدة - WhatsApp وInstagram وFacebook والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. - التسويق عبر WhatsApp - أرسل عمليات بث ترويجية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية عن طريق مراسلة القناة الشاملة. حقق النمو بشكل أسرع واجذب المزيد من المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمراسلة عبر القنوات المتعددة باستخدام الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وأتمتة التسويق.

MyAlice

MyAlice

myalice.ai

المزيد من القنوات. المزيد من العملاء. المزيد من المبيعات. قم بالبيع والدعم في كل مكان يتواجد فيه عملاؤك، وقم بإدارة كل شيء بشكل صحيح من MyAlice.

Octadesk

Octadesk

octadesk.com

تحويل كل خدمة إلى إيرادات من المبيعات إلى ما بعد البيع. من أبسط الخدمات إلى أكثرها تعقيدًا. المنصة الأكثر اكتمالا وتكاملا في السوق لتحويل كل خدمة إلى فرصة للدخل وفرصة لإسعاد عملائك.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...

Payemoji

Payemoji

payemoji.com

Payemoji هي خدمة مراسلة متعددة القنوات تتيح رحلة أي عميل وموظف من خلال تطبيقات المراسلة اليومية مثل WhatsApp Business. لا توجد مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة. لا يوجد تطبيق جوال للتنزيل.

Verint

Verint

verint.com

Verint هي شركة عالمية رائدة في مجال مشاركة العملاء. خبراء تجربة العملاء في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والسحابة.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.

Tolstoy

Tolstoy

gotolstoy.com

ابدأ بإجراء محادثات وجهًا لوجه مع عملائك.

iAdvize

iAdvize

iadvize.com

iAdvize هي منصة المحادثة الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للتجارة الإلكترونية. تتيح iAdvize، منصة المحادثة الرائدة، لأكثر من 2000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية نشر تجربة عملاء غامرة على نطاق واسع مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق به، مما يعزز المحادثة عبر المراسلة طوال رحلة ال...

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب ت...

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا Bazaarvoice وخدماتها وخبراتها لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaa...

Flaminjoy

Flaminjoy

flaminjoy.com

ProductLead هي أداة SaaS تعمل على تمكين المؤثرين والعلامات التجارية والناشرين من تحقيق مبيعات من المحتوى الخاص بهم.

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

# 1 منصة المحتوى التي ينشئها المستخدم لإنشاء ونشر حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر نقاط اتصال تسويقية مختلفة. منصة UGC المثالية لتنمية الثقة بالعلامة التجارية والوعي ومشاركة المستخدمين والمبيعات بنجاح.

Zupain

Zupain

zupain.com

Zupain هي عبارة عن منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت. تسهل منصتنا المتطورة على أصحاب الأعمال إنشاء متاجرهم ودمج وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة والمزيد. نحن نحدث ثورة في كيفية إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت، ونحن الوجهة النهائية لحلول SAAS للبيع بالتجزئة.

ChatGenie

ChatGenie

chatgenie.ph

مزود متجر شامل للشركات داخل Messenger وGCash ومنصات التجارة الإلكترونية غير التقليدية الأخرى.

Boostiny

Boostiny

boostiny.com

Boostiny هي منصة التسويق عبر الهاتف المحمول الرائدة عبر القنوات المقدمة من ArabyAds لتنمية المعاملات عبر الإنترنت على نطاق واسع. يمكّن Boostiny المعلنين من اكتساب المستخدمين وإجراء معاملات جديدة ومتكررة. تعمل تقنية إحالة القسيمة التي يقودها الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة على تزويد المعلنين بإسناد ح...

Miappi

Miappi

miappi.com

Miappi عبارة عن منصة UGC مجربة ومختبرة، يستخدمها مديرو العلامات التجارية أو التجارة الإلكترونية، وعملاء وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم. يتيح Miappi للمستخدمين تنظيم المحتوى الأصلي من المستهلكين والإشراف عليه وترخيصه وتوزيعه. إعادة نشر المحتوى عالي الأداء والمُدار بواسطة الحقوق إلى: - المواقع الصغيرة...

StoreYa

StoreYa

storeya.com

StoreYa.com عبارة عن منصة رائدة للتجارة الاجتماعية مصممة لاستيراد متاجر الويب تلقائيًا إلى Facebook، مع تخصيصها بالكامل لتناسب ساحة Facebook وشكل ومظهر العلامة التجارية الأصلية.

Flowbox

Flowbox

getflowbox.com

Flowbox هي شركة SaaS حائزة على جوائز تقدم منصة تسويق مرئية لمساعدة العلامات التجارية على الاستفادة من المحتوى الاجتماعي وتوزيعه طوال رحلة المشتري لزيادة المشاركة والإثبات الاجتماعي والمبيعات. يكمن جوهر Flowbox في كيفية مساعدة التكنولوجيا للعلامات التجارية على إنشاء واستخدام المحتوى المملوك والمدفوع ...

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

منصة ذكاء التجارة الإلكترونية الرائدة لكل منتج، وكل رحلة، وكل مؤشر أداء رئيسي. تتعاون ChannelSight مع العلامات التجارية الأكثر نجاحًا للبيع بالتجزئة في العالم، مما يمكنها من زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. تشمل منتجاتنا، التي يمكنك دمجها أو استخدامها كمنتجات مستقلة، ما يلي: تكنولوجيا أم...

LazyChat

LazyChat

lazychat-landing.vercel.app

LazyChat عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية للبيع مباشرة من صندوق الوارد الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي. تتضمن الميزات إدارة المخزون وكتالوج المنتجات، وسهولة الدفع، وروبوت الدردشة الآلي، وأتمتة التخلي عن عربة التسوق، والبث، والمزيد. يمكنك تقليل وقت الاستجابة من خلال دعم العملاء الآلي وإدارة أعما...

Bambuser

Bambuser

bambuser.com

نحن المنصة رقم 1 لتجارة الفيديو، حيث نقوم بتمكين العلامات التجارية من خلال التحويل الفوري والتعليقات والمشاركة من جمهورها من خلال سحر محتوى الفيديو.

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