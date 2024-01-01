SolarEdge Monitoring

قم بمراقبة موقع SolarEdge الخاص بك في أي وقت وفي أي مكان يتيح تطبيق المراقبة SolarEdge للقائمين على تركيب الطاقة الكهروضوئية ومالكي الأنظمة إجراء المراقبة عن بعد، أثناء التنقل، مباشرة من أجهزتهم المحمولة. يمكّن التطبيق المستخدمين من عرض البيانات عبر الإنترنت في الوقت الفعلي لإبقائهم على اطلاع على أداء موقع الطاقة الشمسية الخاص بهم أثناء تواجدهم بعيدًا عن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، مما يضمن أقصى قدر من حصاد الطاقة الشمسية.

الموقع الإلكتروني: solaredge.com

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