SolarEdge Monitoring

SolarEdge Monitoring

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: solaredge.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SolarEdge Monitoring على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بمراقبة موقع SolarEdge الخاص بك في أي وقت وفي أي مكان يتيح تطبيق المراقبة SolarEdge للقائمين على تركيب الطاقة الكهروضوئية ومالكي الأنظمة إجراء المراقبة عن بعد، أثناء التنقل، مباشرة من أجهزتهم المحمولة. يمكّن التطبيق المستخدمين من عرض البيانات عبر الإنترنت في الوقت الفعلي لإبقائهم على اطلاع على أداء موقع الطاقة الشمسية الخاص بهم أثناء تواجدهم بعيدًا عن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، مما يضمن أقصى قدر من حصاد الطاقة الشمسية.

الموقع الإلكتروني: solaredge.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SolarEdge Monitoring. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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