قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يغطي Sol Haber أخبار تركيا وتحديثاتها بالإضافة إلى الأخبار الدولية.

الموقع الإلكتروني: haber.sol.org.tr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sol Haber. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.