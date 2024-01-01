Sol Haber

Sol Haber

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الموقع الإلكتروني: haber.sol.org.tr

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sol Haber على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يغطي Sol Haber أخبار تركيا وتحديثاتها بالإضافة إلى الأخبار الدولية.

الموقع الإلكتروني: haber.sol.org.tr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sol Haber. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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