بدائل - Sofy.ai

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لد...

Qase

Qase

qase.io

مساحة عمل واحدة للاختبارات اليدوية والآلية. نظام إدارة الاختبار لفرق التطوير وضمان الجودة يساعد على تعزيز جهود اختبار البرامج.

Ghost Inspector

Ghost Inspector

ghostinspector.com

قم ببناء أو تسجيل اختبارات تلقائية لموقعك على الويب أو تطبيقك مباشرة في متصفحك. قم بتشغيلها بشكل مستمر للقبض على الأخطاء والانحدارات. لا يوجد ترميز مطلوب.

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

أكبر سحابة اختبار مستمر في العالم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. قم بالوصول إلى متصفحات الويب ومحاكيات الأجهزة المحمولة وأجهزة المحاكاة والأجهزة المحمولة الحقيقية.

Virtuoso

Virtuoso

virtuoso.qa

واجهة المستخدم الوظيفية وأداة الاختبار الشاملة. الجمع بين أتمتة العمليات الروبوتية، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وبرمجة اللغة الطبيعية لتقديم تجربة تأليف لا مثيل لها، مع تقليل صيانة الاختبار إلى الصفر تقريبًا.

TestProject

TestProject

testproject.io

أتمتة الاختبار مجانًا للجميع. المجتمع مدعوم. TestProject عبارة عن منصة مجانية لأتمتة الاختبار الشامل لاختبارات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات (API) التي يدعمها مجتمع أتمتة الاختبار رقم 1.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

تجمع منصة ضمان الجودة الخاصة بـ Rainforest بين التشغيل الآلي للاختبار بدون تعليمات برمجية وضمان الجودة الاحترافي لمساعدتك في إصدار برامج عالية الجودة.

LambdaTest

LambdaTest

app.lambdatest.com

تطبيقات الهاتف المحمول من الجيل التالي وسحابة اختبار المتصفحات قدّم تجربة رقمية لا مثيل لها مع الجيل القادم لدينا منصة سحابية للاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ضمان تجربة مستخدم استثنائية عبر جميع الأجهزة والمتصفحات.

Waldo

Waldo

waldo.com

Waldo هو الحل الوحيد للاختبار بدون تعليمات برمجية والذي تم إنشاؤه من الألف إلى الياء، دون الحاجة إلى البرمجة النصية، لتوسيع نطاق أتمتة الاختبار بكفاءة والتوقف عن الاختيار بين سرعة الإصدار وجودة المنتج.

Reflect

Reflect

reflect.run

اختبار آلي سريع للغاية. يجعل برنامج Reflect اختبارات الانحدار سهلة الإنشاء وغير مؤلمة للحفاظ عليها. تستخدم الفرق ذات النمو المرتفع برنامج Reflect لاكتشاف الأخطاء دون إبطاء سرعة التطوير.

Meticulous

Meticulous

meticulous.ai

يمكنك التقاط الانحدارات المرئية تلقائيًا على تطبيق الويب الخاص بك عن طريق إعادة تشغيل حركة مرور المستخدم. اختبار خارج الصندوق دون أي عبء صيانة.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur هو برنامج لاختبار البريد الإلكتروني يتيح لك التقاط البريد الإلكتروني واختباره، مما يساعدك على إنشاء منتجك واختباره وتقديمه.

Testsigma

Testsigma

testsigma.com

Testsigma عبارة عن منصة قوية لأتمتة الاختبار مفتوحة المصدر تعمل خارج الصندوق وتتيح إنشاء اختبارات لتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات برمجة التطبيقات في دقائق معدودة معدودة. تعمل منصة Testsigma الكاملة على توحيد جميع إمكانيات مجموعة الاختبار التقليدية المجزأة. - الاشتراك مباشرة على السحاب...

Endtest

Endtest

endtest.io

قد يكون إنشاء الاختبارات وصيانتها وتنفيذها أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. تتيح منصة Endtest ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لأي شخص في فريقك إنشاء اختبارات تغطية عالية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول دون خبرة هندسية متقدمة في ضمان الجودة.

Keysight

Keysight

keysight.com

تعمل Keysight على تمكين المبتكرين من استكشاف وتصميم وإضفاء الحيوية على التقنيات المتغيرة للعالم. وباعتبارها شريك الابتكار العالمي الأول في الصناعة، فإن حلول Keysight التي تركز على البرمجيات تخدم المهندسين عبر بيئة التصميم والتطوير، مما يمكنهم من تحقيق اختراقات الغد بسرعة وبمخاطر أقل. تستفيد Keysigh...

Witbe

Witbe

witbe.net

تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة الخبرة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبحت...

Autify

Autify

autify.com

Autify عبارة عن نظام أساسي لأتمتة اختبار التعليمات البرمجية والذي يسمح لأي شخص بإجراء اختبار الأتمتة. ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) للحفاظ على سيناريوهات الاختبار.

DoesQA

DoesQA

does.qa

أتمتة الاختبار بدون رموز مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية تعمل بالسحب والإفلات. يمكن لأي عضو في فريقك إنشاء اختبارات معقدة وصيانتها بسهولة، مما يمكّن ضمان الجودة من مواكبة التطوير مع تقليل التكاليف.

QATTS

QATTS

qatts.com

برنامج التشغيل الآلي للاختبار من الجيل التالي والمتكامل المصمم للمؤسسات. " قم بالتوصيل بشكل أسرع، وحقق أقصى قدر من تغطية الاختبار، واحصل على الحد الأقصى من عائد الاستثمار من أتمتة الاختبار الخاص بك باستخدام QATTS - منصة أتمتة الاختبار الشاملة الأكثر شمولاً في الصناعة. نحن الوجهة الشاملة لجميع احتياج...

AutomationHQ

AutomationHQ

automationhq.ai

AutomationHQ™ هو حل TAAS كامل (اختبار الأتمتة كخدمة). تعتبر منصة أتمتة الاختبار بدون تعليمات برمجية القائمة على البرمجة اللغوية العصبية (NLP) مثالية للتطوير السريع. يمكن لأي عضو في فريق Agile تطوير أتمتة اختبار In-Sprint باللغة الإنجليزية البسيطة. يمكن تنفيذ البرامج النصية للاختبار على أكثر من 2000 ...

CloudQA

CloudQA

cloudqa.io

يتيح لك CloudQA إنشاء الاختبارات وأتمتتها بدون سطر واحد من التعليمات البرمجية! يمكنك إنشاء حالات اختبار عبر المستعرضات قابلة لإعادة الاستخدام لاختبار الانحدار والمراقبة الاصطناعية.

Stack Moxie

Stack Moxie

stackmoxie.com

مراقبة آلية بدون كود باستخدام الشجاعة. يعمل Stack Moxie عبر مجموعتك التقنية لمنح عمليات التسويق والمبيعات الثقة في أن الأنظمة تعمل بشكل لا تشوبه شائبة وتنبيه استباقي إذا لم تكن كذلك. - يقوم Stack Moxie بمراقبة النظام إما عن طريق إنشاء بيانات اختبار أو متابعة البيانات للتأكد من أنه يتصرف كما هو متوقع...

BiG EVAL

BiG EVAL

bigeval.com

BiG EVAL هي أداة الاختبار الآلية الرائدة للمشروعات التي تركز على البيانات مثل مستودعات البيانات وETL/ELT وترحيل البيانات وتطبيقات ERP أو CRM. بفضل قدرته على اختبار دقة البيانات والتحقق منها تلقائيًا، فإنه يساعد المؤسسات على تجنب الأخطاء المكلفة وتقليل مخاطر العملاء والمستخدمين النهائيين غير الراضين....

Semaphore

Semaphore

semaphoreci.com

Semaphore هي أسرع منصة للتكامل والتسليم المستمر (CI/CD) في السوق، وتعمل على تشغيل أفضل الفرق الهندسية في العالم. هدفنا هو جعل ممارسات CI/CD في متناول المطورين، وتوفير تجربة مستخدم رائعة، ومعاملة عملائنا كما نود أن نعامل. بعد دفع التعليمات البرمجية إلى GitHub أو Bitbucket، فإنه يُجري اختباراتك بسرعة ...

ContextQA

ContextQA

contextqa.com

يعد contextQA منتجًا رائدًا يمكّن المؤسسات من تعزيز تغطية اختبار الأتمتة لديها، ورفع جودة البرامج، وتسريع تسليم المنتجات، وتقليص النفقات المتعلقة بالحفاظ على جودة البرامج بشكل كبير من خلال استخدام حلول SaaS المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. من خلال تقديم نهج منخفض التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية...

Functionize

Functionize

functionize.com

توفر Functionize منصة اختبار ذكية تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة عملية اختبار البرامج المضنية. نحن نعمل مع فرق من جميع الأحجام ومجموعات المهارات لتحسين إنشاء الاختبار، والقضاء على تقلب الاختبار، وتسريع الإصدارات من خلال اختبار النطاق المرن في السحابة. من خلال اتباع نهج التعلم الآ...

TestGrid

TestGrid

testgrid.io

البنية التحتية للاختبار والاختبار الشامل توفر Cloud TestGrid بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير للاختبار، وتستضيف أجهزة محمولة ومتصفحات حقيقية على السحابة أو داخل الشركة. باستخدام TestGrid، يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء أتمتة اختبارية شاملة، بما في ذلك الاختبار بدون تعليمات برمجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي،...

Kobiton

Kobiton

kobiton.com

Kobiton هي المنصة الرائدة لاختبار تطبيقات الهاتف المحمول للمؤسسات حتى تتمكن من تقديم تجارب جوال لا تشوبها شائبة لعملائها. يتم استخدام إدارة مختبر الأجهزة المرنة من Kobiton ومجموعة الجودة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 60.000 مطور ومختبر في جميع أنحاء العالم لتقديم الرؤى الأكثر س...

ProdPerfect

ProdPerfect

prodperfect.com

يعد ProdPerfect أول حل مستقل لاختبار الانحدار (E2E) يقوم ببناء مجموعات اختبار E2E وصيانتها وتطويرها بشكل مستمر من خلال التحليل المبني على البيانات والموجه آليًا لبيانات سلوك المستخدم المباشر. إنه الحل الوحيد المُدار بالكامل الذي يعالج الفجوات الحرجة في تغطية الاختبار، ويزيل أوقات تشغيل مجموعة الاختب...

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