فريق الكتابة لدينا لا يشبه أي مجموعة من الصحفيين. نحن جميعًا قدامى المحاربين العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف الأمريكية السابقين. لقد كنا الأوائل في العالم الذين اعتمدوا هذا النمط من التقارير في عام 2012. إن الخبرة الواقعية من جميع أنحاء العالم جنبًا إلى جنب مع الصحافة غير المتحيزة تنتج مصدرًا تشتد الحاجة إليه للتقارير الدقيقة في عصر الأخبار المزيفة.

الموقع الإلكتروني: sofrep.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SOFREP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.