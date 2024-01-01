SOFREP

SOFREP

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

فريق الكتابة لدينا لا يشبه أي مجموعة من الصحفيين. نحن جميعًا قدامى المحاربين العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف الأمريكية السابقين. لقد كنا الأوائل في العالم الذين اعتمدوا هذا النمط من التقارير في عام 2012. إن الخبرة الواقعية من جميع أنحاء العالم جنبًا إلى جنب مع الصحافة غير المتحيزة تنتج مصدرًا تشتد الحاجة إليه للتقارير الدقيقة في عصر الأخبار المزيفة.

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