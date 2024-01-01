Socra عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف الشخصية وتحقيقها. توفر المنصة مجموعة متنوعة من الأدوات لمساعدة المستخدمين على تنظيم أهدافهم والتخطيط لها، والتواصل مع مجتمع داعم، وتلقي إرشادات مخصصة من مدرب الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بهم، سقراط. يمكن للمستخدمين تقسيم الأهداف إلى خطوات يمكن التحكم فيها باستخدام ميزة "الرحلات" في Socra وتتبع تقدمهم نحو تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك، تخطط المنصة لتقديم أدوات متطورة لتتبع التقدم الذكي وبناء المجتمع في المستقبل. تركز شركة Socra بشدة على خصوصية البيانات وتستفيد من OpenAI لضمان أمان معلومات مستخدميها. يتم تخصيص قدر ديناميكي للمستخدمين من الاستخدام اليومي للذكاء الاصطناعي، والذي يتغير بناءً على استخدام النظام، ويمكنهم زيادة قدرة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم من خلال الاشتراك في المستويات المتميزة أو الاحترافية. بشكل عام، تعتبر سوكرا مثالية للأفراد الذين يرغبون في الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للبقاء منظمين ومنتجين وعلى طريق النجاح، والذين قد يستفيدون من دعم المجتمع.

الموقع الإلكتروني: socra.com

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