Socialvar Ltd عبارة عن منصة تسويقية سحابية شاملة، تقدم أدوات لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وحملات الرسائل النصية القصيرة وخدمة العملاء من خلال روبوتات الدردشة الآلية. إنها توفر حلولاً متكاملة تمكن الشركات من تنفيذ حملات تسويق رقمية فعالة بسهولة، من خلال جدولة مبسطة ونشر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يقلل من عبء العمل اليدوي المرتبط بهذه المهام. والجدير بالذكر أن Socialvar Ltd مجهزة بميزات التشغيل الآلي التي تساعد على تبسيط وتحسين جهود التسويق الرقمي. يستخدم حل تسويق WhatsApp الخاص بهم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتبسيط استراتيجيات الاتصالات التجارية وتحسين تفاعلات العملاء عبر برامج الدردشة الآلية، مما يؤدي إلى زيادة المشاركة وتحسين العلاقات مع العملاء. تتيح حلول البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة من Socialvar أيضًا حملات رقمية مخصصة وموجهة تعمل على توسيع نطاق العلامة التجارية وأتمتة الاتصالات، مما يؤدي في النهاية إلى نمو محتمل في المبيعات وزيادة الإيرادات. تجمع هذه المنصة بين ميزات مثل البريد الإلكتروني المجمع وتجزئة القائمة والتحليلات القابلة للتنفيذ لمساعدة الشركات على فهم قاعدة عملائها بشكل أفضل وتعزيز تواجدها الرقمي واتخاذ قرارات تسويقية تعتمد على البيانات.

الموقع الإلكتروني: socialvar.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Socialvar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.