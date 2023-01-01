بدائل - Social Places
Google My Business
business.google.com
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HighLevel
gohighlevel.com
منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
IONOS
ionos.com
الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
Kenect
kenect.com
تفاعل مع عملائك أينما كانوا - أرسل رسائل نصية على هواتفهم. ضاعف عملاءك المحتملين، وأنشئ مراجعات عبر الإنترنت، واحصل على المدفوعات، وابدأ محادثات دردشة الفيديو، كل ذلك عبر الرسائل النصية.
SE Ranking
seranking.com
برامج SEO الرائدة لأصحاب الأعمال والوكالات والمتخصصين في SEO. تتبع تصنيفاتك، وراقب المنافسين، واكتشف الأخطاء الفنية، والمزيد بدءًا من 18.6 دولارًا شهريًا.
Moz
moz.com
بدعم من أكبر مجتمع من مُحسنات محركات البحث على هذا الكوكب، تقوم Moz ببناء أدوات تجعل تحسين محركات البحث والتسويق الداخلي وبناء الروابط وتسويق المحتوى أمرًا سهلاً. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا اليوم!
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Keyword.com
keyword.com
سابقًا SerpBook.com - كل ما تحتاجه لتتبع جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك وتحديدها والتحقق من صحتها. عرض وتقديم تقرير إلى الأشخاص الذين يهمهم الأمر.
PromoRepublic
promorepublic.com
استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself هي شركة لإدارة السمعة والخصوصية عبر الإنترنت توفر برامج وخدمات، بما في ذلك: نتائج Google السلبية، والعلامات التجارية الشخصية، وحماية المعلومات الخاصة، وفحص الويب المظلم، والمزيد.
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle هي أداة مراقبة serp كاملة تتيح لك تتبع عدد غير محدود من المنافسين، دون طرح أي أسئلة. تبا، سوف نسمح لك بتتبع كل ما يمكنك التعامل معه.
BrightLocal
brightlocal.com
النظام الأساسي الشامل لنجاح البحث المحلي · تسلق التصنيفات وطوّر سمعتك وتميز في البحث المحلي باستخدام BrightLocal.
AppTweak
apptweak.com
يعمل AppTweak على تعزيز نمو التطبيقات والألعاب الأكثر شهرة في العالم من خلال توفير رؤى قابلة للتنفيذ في واجهة بسيطة. → جربنا مجانًا!
Text Request
textrequest.com
إشعال مشاركة العملاء منصة مراسلة الأعمال التي تتيح لك إرسال رسالة نصية من رقم هاتف مكتبك مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من الحصول على رد فعلي.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Broadly
broadly.com
يساعدك برنامج السمعة عبر الإنترنت وتجربة العملاء على إنشاء إستراتيجية التسويق عبر الإنترنت حتى تتمكن من جذب إحالات العملاء والعملاء المتوقعين والمراجعات والإيرادات.
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ # 1 إدارة مراجعة التطبيقات وأداة ASO. قم بتحليل التعليقات وإدارة التقييمات والرد على المراجعات وزيادة التنزيلات العضوية لـ App Store وGoogle Play وAmazon.
NiceJob
nicejob.com
أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.
EmbedSocial
embedsocial.com
أفضل منصة UGC لجمع التقييمات والقصص وموجزات الوسائط الاجتماعية والصور وتضمينها في أي موقع ويب. تلقائيا!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Seobility
seobility.net
برامج وأدوات SEO الكل في واحد لتحسين موقع الويب والحصول على أعلى التصنيفات على Google
SOCi
meetsoci.com
SOCi هي منصة التسويق للعلامات التجارية متعددة المواقع. نحن نمكّن الشركات مثل Ace Hardware وSport Clips وAnytime Fitness من التواصل مع الجماهير المحلية عبر كل قناة تسويقية.
Solocal
solocal.com
نحن نساعد الشركات على النمو من خلال التكنولوجيا الرقمية. احصل على الفور على نصيحة مخصصة من خلال التدقيق الرقمي المجاني الخاص بك.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات حديثة ومتكاملة ومؤتمتة مع نظام إدارة الوجهات السياحية (DMS) تسهل التواصل مع العملاء وتحويلهم. ادفع أداء خدمة وكالتك إلى المسار السريع.
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين الذين يعتمدون على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عن...
Nightwatch
nightwatch.io
تتبع تصنيفات البحث من أي مكان على وجه الأرض. افهم ما الذي يدفع حركة المرور والمبيعات في محرك البحث الخاص بك على جميع محركات البحث الرائدة وصولاً إلى مستوى الرمز البريدي.
Appbot
appbot.co
أدوات مراجعة وتقييمات التطبيقات لتحسين تجربة العملاء بالكامل. منصة للشركات التي تأخذ التقييمات والتقييمات على محمل الجد. يوفر Appbot مراجعة وتقييمات عالمية المستوى، بالإضافة إلى الردود والتحليلات.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers هي شركة برمجيات مراجعة العملاء حائزة على جوائز. احصل على المزيد من التقييمات. الرد على العملاء. ابحث عن رؤى حول تجربة العملاء.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla هو البرنامج السحابي الأول على مستوى العالم في مجال البحث عن عملاء محتملين وإغلاق العملاء لمساعدة شركات الوكالات في العثور على المزيد من العملاء المتوقعين وتحليلهم وإغلاقهم لخدمات التسويق الرقمي.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
SpotOn
spoton.com
تم تصميم أنظمة نقاط البيع وبرامج معالجة الدفع الخاصة بـ SpotOn للعمل بالطريقة التي تعمل بها. ويتم دعمك على مدار 24/7/365 من قبل الأشخاص الذين يهتمون حقًا.
Mobal
mobal.io
قم بإدارة جميع قوائم أعمالك من مكان واحد، دون عناء. نحن نجعل إدارة قوائم أعمالك ممتعة وسريعة وممتعة.
Chatmeter
chatmeter.com
يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.
ReviewBot
reviewbot.io
ReviewBot’s real-time review tracking helps you keep a pulse on what your customers are saying so you never miss a beat. Easily get reviews in Slack, Zendesk, email, or wherever your team works.
Ratesight
ratesight.com
Ratesight is an online review management platform that companies can use to gather and track reviews. Why is online review and reputation management important? Take a look at these stats: Consumers are willing to spend 31% more on businesses that have garnered great reviews. 84% of consumers say the...
Rallio
rallio.com
With built-in social media syndication and scheduling capabilities, ad boosting, analytics, reputation management and more, Rallio is a smarter, simpler way for brands to maximize social marketing efforts. Rallio technology provides a complete social media ecosystem allowing manufacturers, corporate...
Get More Reviews
getmorereviews.com
Your reputation is of utmost importance and we can quickly help you grow your online reviews for sending out a positive message to all your customers. Call now.
FreshReview
freshreview.co
Take control of your online reviews. We make it easy for you to get 5-star reviews easily and show it off to the world. We help small businesses get up to 60% more reviews on platforms like Google and Yelp.
Shout About Us
shoutaboutus.com
Shout About Us is the only complete reputation management platform and custom review response service built for agencies and brands. Since 2012, over 10,000 agencies, brands, and local businesses have leveraged Shout About Us platform to get more positive reviews, respond, and grow their businesses.
Reviewgrower
reviewgrower.com
With ReviewGrower, you’ll automatically get more 5 star reviews, market them on social media, increase conversions by embedding them on your website, and be protected from negative reviews.
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity creates value for multi-location businesses and agencies, providing a suite of tools to improve local search & map discovery, build relationships through direct customer engagement (reviews, recommendations, Q&A, and posts), and discover insights across locations to build competitive ad...
TrustAnalytica
trustanalytica.com
TrustAnalytica is the best online interaction solution to helps businesses grow and be found online. TrustAnalytica is all in one customer engagement tool. With a universal business toolkit, TrustAnalytica can help businesses provide excellent customer experiences and retain their customers by using...
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch is an all in one messaging platform that helps properties of all sizes connect with guests, deliver the best guest experiences, and drive more sales. Communicate with customers at all stages of their journey; from research/booking, pre-arrival, in-stay to post-stay. Not only you can conne...
Repuso
repuso.com
Social testimonials & reviews on your own website as social proof. Increase your website's conversion with Repuso.
Localyser
localyser.com
Localyser is an online reputation management & customer experience software that helps you turn online reviews into your most powerful marketing tool. We help multi-location brands such as the Tashas Group, Drive Auto Group and The Old Spaghetti Factory turn every review into an opportunity to impre...
FeedbackExpress
feedbackexpress.com
FeedbackExpress is a powerful, cloud-based software solution that helps Amazon sellers automate and manage their feedback communication with buyers.
ReviewPush
reviewpush.com
ReviewPush was founded in 2011, and has seen tremendous growth since opening its digital doors to businesses worldwide. ReviewPush helps brands and businesses measure and manage their feedback, reach, and the experiences they provide for their customers. Whether you have 5 locations or 500; we offer...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
One Easy Platform to Manage All Your Customer Reviews. Boost customer satisfaction with our easy-to-use platform that automates your online review management. Get more customer reviews, be found online, attract new customers – easily and effectively. Easily scaled and white-labeled for Agencies and ...
Listen360
listen360.com
Listen360 is a powerful, NPS-based customer engagement and local marketing platform for businesses that understand customer feedback is key to creating loyalty, making smart decisions and growing their operation. Listen360 enables businesses to engage customers, take necessary action to improve defi...
ConsumerAffairs
consumeraffairs.com
With ConsumerAffairs for Brands, you can take control of the conversation happening about your products and services. Our reputation management platform, allows brands to not only collect consumer reviews in multiple ways but also communicate and resolve consumer concerns, increase star ratings and ...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp is the reputation management platform for multi-location businesses and agencies. We turn the customer voice into customer loyalty. GatherUp is one platform that scales all aspects of your reputation management from listening to customers to understanding them to engaging with them so you c...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly is an AI-driven platform that handles ONLINE REPUTATION by monitoring, analyzing, and responding to reviews and SOCIAL MEDIA by creating and scheduling interactive posts only at one single dashboard. Its brand-new feature UNIVERSAL QR CODE is an interface that reduces the manual efforts of b...
ReviewInc
reviewinc.com
ReviewInc هو أفضل برنامج لإدارة السمعة والمراجعات عبر الإنترنت، حيث يقوم بإنشاء مراجعات ومراقبة وإدارة سمعة عملك عبر الإنترنت، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة، حتى تتمكن من التركيز بشكل أكبر على إدارة أعمالك بينما تعمل ReviewInc على تحسين سمعتك عبر الإنترنت وتحسينها. ReviewInc هي الشركة الرائدة بلا منازع ...