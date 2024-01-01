Sobot

Sobot

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sobot.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sobot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نقدم حلول مراكز الاتصال، بما في ذلك خدمة العملاء والتسويق. تتضمن مجموعة منتجاتنا AI Chatbot، والدردشة المباشرة، والصوت، والتذاكر. نحن ملتزمون بتقديم حل متعدد القنوات وذكي، مما يضمن تفاعلات سلسة مع العملاء عبر القنوات المختلفة. لدينا عملاء بارزون مثل Samsung، وOPPO، وDFS، وPhilips، وJ&T، وAir Liquide. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتأسيس شراكات مع عمالقة الصناعة مثل AWS وAlibaba Cloud وMeta. نريد تمكين الشركات من تحقيق تجارب أفضل للعملاء ومستويات رضا أعلى. ومن خلال توفير الحلول المتطورة، نأمل أن نحقق النجاح لعملائنا على مستوى العالم.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: sobot.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sobot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

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Smart Tools AI

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