نحن نقدم حلول مراكز الاتصال، بما في ذلك خدمة العملاء والتسويق. تتضمن مجموعة منتجاتنا AI Chatbot، والدردشة المباشرة، والصوت، والتذاكر. نحن ملتزمون بتقديم حل متعدد القنوات وذكي، مما يضمن تفاعلات سلسة مع العملاء عبر القنوات المختلفة. لدينا عملاء بارزون مثل Samsung، وOPPO، وDFS، وPhilips، وJ&T، وAir Liquide. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتأسيس شراكات مع عمالقة الصناعة مثل AWS وAlibaba Cloud وMeta. نريد تمكين الشركات من تحقيق تجارب أفضل للعملاء ومستويات رضا أعلى. ومن خلال توفير الحلول المتطورة، نأمل أن نحقق النجاح لعملائنا على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: sobot.io

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