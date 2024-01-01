بدائل - SnapStream

Locobuzz

locobuzz.com

Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التف...