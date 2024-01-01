SnapshotAI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور فريدة من نوعها وصور للملفات الشخصية وصور رمزية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. يقدم المستخدمون أربعًا من أفضل صورهم الذاتية والتي تستخدمها الأداة لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي مخصص مصمم خصيصًا للمستخدم. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل هذه الصور إلى سلسلة من صور الملف الشخصي أو الصور الرمزية في مجموعة متنوعة من الأنماط (تم الإبلاغ عن 56+). تتيح هذه الخدمة تنوعًا فنيًا واسعًا، وتحول صور السيلفي والصور الأخرى إلى أعمال فنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذه الصور مناسبة بشكل فريد لتعزيز العلامة التجارية الشخصية أو التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. يوفر SnapshotAI أيضًا خيارات دقة مختلفة للصور التي تم إنشاؤها، بما في ذلك الدقة القياسية المناسبة للاستخدام عبر الإنترنت ودقة 4K عالية الجودة المثالية للطباعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار حزمة "عرض الاستوديو" حيث يتم تضمين صورة عرض الاستوديو الخاصة. تسهل SnapshotAI أيضًا تقديم الهدايا باستخدام نظام القسائم الرقمية الذي يسمح للمستخدمين بإعطاء مجموعات صور مخصصة للآخرين.

الموقع الإلكتروني: snapshotai.com

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