بدائل - Snappy Kraken
elink.io
elink.io
قم ببناء أي شيء باستخدام روابط الويب. يحتوي elink على كل ما تحتاجه لحفظ الإشارات المرجعية وإنشاء صفحات الويب والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وأدوات موقع ويب RSS والروابط الحيوية الاجتماعية والجدران الاجتماعية والمحتوى الآلي والمزيد. أنشئ محتوى في دقائق!
Short.io
short.io
Short.io عبارة عن أداة تقصير عناوين URL ذات علامة بيضاء تعمل على إنشاء روابط قصيرة على النطاقات ذات العلامات التجارية. قم بتقصير وتخصيص ومشاركة عناوين URL ذات العلامات التجارية مع جمهورك.
Revue
getrevue.co
بناء جمهور مخلص. تسهل Revue على الكتاب والناشرين إرسال رسائل إخبارية افتتاحية - والحصول على أموال.
RocketLink
rocketlink.io
أضف وحدات البكسل لإعادة الاستهداف، والعبارات المخصصة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والمجالات المخصصة إلى أي رابط تشاركه، وخصص مظهر الصورة المصغرة للرابط، وأعد استهداف أي شخص قام بالنقر عليه.
Radio.co
radio.co
هل تريد إنشاء محطة إذاعية؟ قم بأتمتة جدولك الزمني والبث المباشر وتتبع المستمعين من منصة واحدة سهلة الاستخدام. مرحبا بكم في راديو.كو.
Placer.ai
placer.ai
اتخذ قرارات عقارية أكثر ذكاءً وأبرم المزيد من الصفقات باستخدام معلومات موقع Placer.ai ورؤى حركة المرور على الأقدام.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops عبارة عن منصة تسويق فيروسية وإحالة لإطلاق مسابقات التصنيف واليانصيب وبرامج الإطلاق المسبق والإحالة.
ShareASale
shareasale.com
كن شريكًا مع ShareASale لتصبح جزءًا من شبكة التسويق بالعمولة الموثوقة لدينا. توفر شبكتنا حلولاً تسويقية لشركائنا.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence هي خدمة تسويق مؤثرة تمكن العلامات التجارية والمؤثرين من التواصل والتعاون وتحقيق أهدافهم.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer هي الطريقة الأرخص والأسرع والأسهل لاكتشاف ما يحدث بالفعل عبر الإنترنت.
TinyLetter
tinyletter.com
يقدم TinyLetter تجربة كتابة نظيفة ومباشرة للأشخاص الذين لا يبحثون عن تقارير أو ميزات متقدمة للشركات.
SummarAIze
summaraize.com
10X محتوى البودكاست والفيديو في 10 دقائق. تقوم SummarAIze بإعادة توظيف المحتوى الخاص بك من الصوت والفيديو إلى منشورات اجتماعية جذابة وقابلة للمشاركة ومحتوى البريد الإلكتروني والملخصات والاقتباسات والمزيد!
BrandBucket
brandbucket.com
سوق الأسماء التجارية الأصلي الذي يضم أكثر من 100000 اسم تجاري برعاية الخبراء للاختيار من بينها. احصل على .com المطابق والشعار، بالإضافة إلى نصائح مجانية بشأن العلامة التجارية من فريقنا.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business is an all-in-one WhatsApp Business Solution, our offerings include official WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp-based CRM, automation, integration with many tools etc.
LaunchList
getlaunchlist.com
أنشئ قائمة انتظار سريعة الانتشار للمستخدمين الأوائل. يمكنك توفير وقت الإطلاق والحصول على المزيد من الاشتراكات لمنتجك في المرحلة المبكرة من خلال قوائم الانتظار الفيروسية التي يتم إطلاقها مسبقًا
Vuepak
vuepak.com
Are you struggling to keep track of your media content? Are you confident your sales team is sending the correct materials? Do you wish you could reach out to more leads without adding staff? Vuepak is a sales enablement platform that resolves those challenges by providing marketing and sales teams ...
VALUE SERP
valueserp.com
VALUE SERP is a low-cost SERP API providing clean, accurate Google SERP data for SEO apps and services. VALUE SERP is a low-cost SERP API providing clean, accurate Google SERP data for SEO apps and services.
Testelium
testelium.com
Testelium is the new generation platform enabling various businesses, large enterprises, cloud service providers, and IT innovators. It aims to motivate your SMS providers to supply only the first-class quality channels for any kind of business.
Scale SERP
scaleserp.com
Scale SERP is a easy to use, high-scale, SERP API for Google. With no thruput limits, Scale SERP makes it easy to query for SERP results at scale. Join hundreds of customers who use Scale SERP to get consistent Google SERP data without the maintenance overhead of web scrapers and manual rules - and ...
Rockee
rockee.io
Rockee is a B2B content feedback platform that helps marketers make better content It’s the fastest and easiest way to understand the influence your content has had on your target audience - Learn from verified B2B audiences by job role and function - Get qualitative insights on what your audience t...
Reviewly.ai
reviewly.ai
Reviewly.ai is a software designed to streamline the management of online reputations, particularly focusing on generating and responding to Google reviews. The platform empowers businesses to effectively oversee customer feedback, ensuring that every review, whether positive or negative, is address...
Purlem
purlem.com
Strengthen relationships with your customers by creating a unique webpage for every person on your list, allowing you to engage with them on a personalized 1:1 level. We are a simple, cost-effective bridge to the brave new world of personalized marketing.
Publisher Finders
publisherfinders.com
Publisher Finders was created as a self-serve software to help affiliate managers and influencer managers to find and recruit relevant affiliates, web publishers, bloggers, content creators, and other companies to partner with. We have amassed what we believe is the highest quality database of publi...
OKZest
okzest.com
Marketers and advertisers use OKZest to increase click rates, marketing ROI and website traffic with personalized images.
Linkz.ai
linkz.ai
Automatic rich link previews on hover that keep visitors on your website. Install Linkz.ai in 2 minutes on your website or blog and instantly get automatic rich link previews on hover. Linkz.ai previews help your visitors to get context from linked content without bouncing between browser tabs, and,...
LinkSpree
linkspree.io
A visual link management platform to optimize web navigation. LinkSpree uses visual dashboards to organize, access, and share all your links from one single platform. With private, shared, and public dashboards, managing your favorite websites is now simple, and sharing them with clients or coworker...
Limelight Platform
limelightplatform.com
Limelight Platform is the foremost resource for experiential marketing return on investment, live event data and insights. The robust all-in-one platform allows marketers to create, manage and measure experiential marketing campaigns and live events; crucial as the economy continues to reopen and th...
Kamoto.AI
kamoto.ai
Kamoto.AI, in the burgeoning field of artificial intelligence, is building a platform that revolutionizes the way people interact with AI, celebrities, and influencers. Kamoto.AI provides an unprecedented opportunity for users to create and train their own virtual AI personalities. This not only all...
HolaBrief
holabrief.com
HolaBrief offers interactive tools for agencies who want to supercharge their client discovery process. It streamlines briefing, discovery and strategy in one place, so you can deliver standout creative work in less time. Featuring interactive exercises and strategy-based templates, HolaBrief makes ...
Eulerity
e.eulerity.com
Eulerity is disrupting the digital advertising industry by combining game-changing AI and automation software with human expertise, empowering brands to optimize and scale with ease. Our enterprise technology streamlines the complexities of digital marketing, resulting in significant cost savings an...
EasyRedir
easyredir.com
EasyRedir provides branded URL redirection management which enables information technology departments, marketing departments, advertising/marketing agencies and others to ensure their audience are viewing is desired message.
Dealers United
dealersunited.com
To help dealerships cut costs, save time, and sell more cars, Dealers United offers a full suite of digital marketing solutions for car dealers including Search Engine Optimization (SEO), Social Media Advertising, and Search Engine Marketing (SEM).
datacube AI
datacube.ai
يعد datacube برنامجًا قويًا وأنيقًا ومرنًا لتحليلات الأعمال وتصور بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) والذي تم تصميمه باستخدام عقل الذكاء الاصطناعي. نعلم جميعًا أنه لا يمكنك إدارة أعمالك أو توسيع نطاقها بكفاءة دون مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك عن كثب. لكن البحث في نظام إدارة علاقات العملاء...
CoolTool
cooltool.com
CoolTool is a proprietary insights platform that includes an enterprise survey engine, implicit testing, and AI-powered webcam technology for Eye Tracking and Emotion Measurement.
ConversionFly
conversionfly.com
تعتبر ConversionFly أداة لتحسين التسويق مصممة لتوفير مقاييس التسويق التي تمكن من توسيع نطاق الأعمال التجارية وتسويقها بذكاء.
Chainfuel
chainfuel.com
With Chainfuel's powerful telegram bot and web app, you can automatically protect your group from spammers and scammers, track your group metrics, engage and retain your users with just a few clicks.
Carts Guru
carts.guru
قم بمطاردة كل عميل محتمل، وتحويل كل عملية بيع، وتنمية أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك بسرعة باستخدام برنامج أتمتة تسويق متقدم مصمم خصيصًا للتجار الإلكترونيين. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء حملات تسويقية من الدرجة الأولى وتخصيصها لمراحل الوعي والتفكير والرعاية اللاحقة في رحلة العميل، ثم انقر...
CampaignTracker
campaigntracker.io
CampaignTracker is a powerful Link Management Platform software that simplifies the process of tracking and optimizing your marketing campaigns. Our software provides a centralized dashboard where you can easily manage all your links and track your campaign performance. With CampaignTracker, you can...
Arrivalist
arrivalist.com
Arrivalist هي منصة معلومات الموقع الرائدة في صناعة السفر. نحن نستخدم مجموعات بيانات موقع الهاتف المحمول لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول سلوك المستهلك والحصة التنافسية وفعالية الوسائط واتجاهات السوق. يستخدم أكثر من 200 جهة تسويق للسفر، بما في ذلك 100 مدينة و40 ولاية أمريكية و4 من أفضل 10 مدن ترفيهية في ...
Adpiler
adpiler.com
Adpiler عبارة عن منصة SaaS شاملة مصممة لتبسيط عملية الموافقة على الإعلان والتعاون للوكالات الإبداعية. بفضل واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات القوية، يعمل Adpiler على تبسيط الرحلة من إنشاء الإعلان إلى موافقة العميل، مما يضمن التعاون السلس والكفاءة ورضا العميل. الميزات والوظائف الرئيسية: يقدم Ad...
Admailr
admailr.com
تم تصميم Admailr لمساعدة ناشري الرسائل الإخبارية في تحقيق الدخل من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم باستخدام موضع الإعلان المستهدف بناءً على المشترك.
AdLuge
adluge.com
AdLuge هو برنامج تسويق داخلي يوفر حلولاً لإدارة العملاء المحتملين مع ذكاء تسويقي لإبقاء جميع العملاء المحتملين على المسار الصحيح.
51Degreees
51degrees.com
توفر 51Degrees مجموعة من التقنيات التي تعمل على توسيع مهارات المؤسسات الحالية والاستثمار عبر الإنترنت للعمل على الأجهزة المحمولة أيضًا.
Vurvey
vurvey.com
في البيئة التنافسية الحالية، تحتاج العلامات التجارية إلى رؤى أسرع ومنتجات مبتكرة وتسويق أكثر شمولاً لتزدهر. تجمع منصة الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع من Vurvey كل شيء معًا، وكل ذلك مدعوم من قبل عملائك وفريقك.
RivalFlow AI
rivalflow.com
تحسين المحتوى الحالي الخاص بك: تحسين مدعوم بالذكاء الاصطناعي حتى تتمكن صفحات الويب الخاصة بك من الحصول على تصنيف أعلى. إنه يعمل كمدرب تحسين محركات البحث، فهو يحلل صفحات المنافسين التي تتفوق على صفحاتك ثم يعطيك تفاصيل دقيقة حول كيفية تحديث صفحاتك المحددة.
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
تطبيق SaaS لاكتشاف الشركات التابعة المعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الناشرين. توفر المنصة تحليلاً متعمقًا لمواقع الناشرين والمعلومات والأدوات اللازمة للتوظيف التابع. يضمن التعلم الآلي داخل النظام الأساسي أن تصبح النتائج أكثر استهدافًا لأنها تتعلم ما يحبه المستخدم وما لا يعجبه، للمساعدة في العثور ...
Origits
origits.com
Origits عبارة عن منصة لمواقع الويب تتيح إعداد وحدات فيديو غير محدودة دون تحرير كود المصدر باستخدام علامة رأس واحدة.
Noosh
noosh.com
يساعد Noosh المؤسسات على تقديم خطط ألعاب تسويق المحتوى من خلال تبسيط العمليات وتمكين التعاون مع البائعين. يقوم شركاء منتجات الشركة وخدمات التسويق بإدارة الأصول الرقمية والمطبوعة وهياكل التكلفة والميزانيات والمشتريات والمشاريع وتفاعل الفريق باستخدام نهج متكامل قائم على السحابة. يستطيع المسوقون الذين ...
Inbox Mailers
inboxmailers.com
نحن نمكّن العلامات التجارية من القدرة على معرفة متى يكون المشتركون في صندوق الوارد الخاص بهم أثناء تشغيل بريد إلكتروني يولد معدل فتح أعلى بمقدار 3x - 5x، ونسبة نقر إلى ظهور أعلى بمقدار 1x - 2x! يعمل "عرض تحسين الوقت" على تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات التي تستخدم البريد الإلكتروني وصناعة التسويق...
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Browser - قم بإنشاء حسابات غير محدودة بملفات تعريف مختلفة في جهاز واحد بدلاً من استخدام أجهزة حقيقية متعددة أو أجهزة افتراضية
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ عبارة عن مجموعة تحسين لوسائل التواصل الاجتماعي تتيح للمستخدم إدارة Twitter وInstagram وPinterest لزيادة تأثير الوسائط الاجتماعية.
GetCurious
getcurious.io
يمكّن GetCurious شركات المنتجات من إجراء بحث أعمق للمستخدم، بشكل أسرع. يسمح المنتج لفرق المنتج بجمع الرؤى من خلال الفيديو والصوت ومشاركة الشاشة أثناء استخدام المشارك للويب/التطبيق/النموذج الأولي المستهدف. يمكن إجراء التوظيف السريع للمشاركين من خلال لوحة المشاركين في UserStudy، حتى تتمكن الفرق من الت...
Geniechat
geniechat.com
Geniechat هو أسهل تطبيق لإدارة العلاقات تم تصميمه للبائعين ورجال الأعمال غير التقنيين. تتميز بالقوة والقدرة على تحمل التكاليف مع 3 تطبيقات في تطبيق واحد مقابل 9.99 دولارًا شهريًا ⚡️ لوحة مفاتيح المحتوى + CRM + Ai Generator
Brandintellé
brandintelle.com
تساعد Brandreward فرق التسويق في المؤسسات على سد الفجوة بين عمليات التسويق والنتائج في الوقت الفعلي. ترتبط أتمتة سير العمل الموحدة الخاصة بنا لأقسام التسويق ارتباطًا مباشرًا بمحاكيات What-if القائمة على الذكاء الاصطناعي - عبر وحدات تخطيط التسويق وإعداد الميزانية.
YouVisit
youvisit.com
منصة التجربة الافتراضية الأكثر استخدامًا تتلاقى التكنولوجيا والإبداع في YouVisit. مع أحد أكبر فرق إنتاج التجارب الافتراضية في العالم، أنشأنا الآلاف من التجارب التفاعلية والجولات الافتراضية ذات المستوى العالمي للعملاء عبر القارات الست. تساعد تجاربنا الافتراضية المؤسسات على سرد قصتها بطريقة شخصية ومقن...
WeatherAds
weatherads.io
WeatherAds هي منصة التسويق رقم 1 على مستوى العالم والمعتمدة على الطقس للمعلنين الرقميين. يمكنك بسهولة إعداد قواعد تلقائية مستندة إلى الطقس لحملات إعلانات Google وFacebook وInstagram وYouTube وحملات RTB الآلية. قم بتشغيل الإعلانات وتعديل عروض الأسعار وتغيير التصميم بناءً على أي نوع من أنواع الطقس الذ...
Viloud
viloud.tv
Viloud هي أسهل منصة فيديو عبر الإنترنت لإنشاء وبث واستثمار قنواتك التلفزيونية المباشرة والخطية وعند الطلب. تسمح تقنيتها للمستخدمين ببث القنوات من خلال مشغل قابل للتضمين أو طرف ثالث لموقع الويب الخاص بك أو تطبيق الهاتف المحمول أو منصة OTT مثل Roku أو Apple TV. يعد Viloud مثاليًا للمذيعين وفرق التسويق...
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin هي أداة برمجية بسيطة تساعدك على المتابعة مع عملائك بسهولة (وحتى تلقائيًا!) وطلب مراجعة عبر الإنترنت عن طريق إرسال طلب مراجعة بسيط عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. ترشد مراجعة Robin عميلك خلال كل خطوة على الطريق - مما يبسط فرصك في تلقي التقييمات من عملائك ويزيدها بشكل كبي...
ResponseSource
responsesource.com
يعد تحديد الوسائط المناسبة لعرض القصة عليها مهمة أساسية ولكنها تستغرق وقتًا طويلاً لأي متخصص في العلاقات العامة. أنت بحاجة إلى قاعدة بيانات وسائط حديثة وسهلة الاستخدام وذكية لمواكبة الوسائط المتغيرة باستمرار - تم تصميم قاعدة بيانات جهات اتصال الوسائط الخاصة بـ ResponseSource لتحقيق ذلك تمامًا. - الو...
Genius Link
geniuslink.com
Geniuslink هو أداة اختصار عناوين URL الأكثر ذكاءً في العالم. أنشئ روابط توجه المستخدمين ديناميكيًا إلى وجهات مختلفة استنادًا إلى أجهزتهم وأنظمة التشغيل والبلدان وحتى تاريخ النقر.