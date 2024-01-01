بدائل - SnapComms

Guru

Guru

getguru.com

ابدأ مجانًا مع Guru، موقع wiki القوي الخاص بالشركة والذي يتغلب على ضوضاء الدردشة لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها بالفعل للقيام بعملك.

Fellow

Fellow

fellow.app

Fellow هو أفضل أداة للاجتماعات. بدءًا من الاجتماعات الفردية وحتى اجتماعات الفريق، قم ببناء جداول أعمال الاجتماعات التعاونية، وقم بتعيين عناصر العمل وتسجيل القرارات.

ContactMonkey

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey هو برنامج اتصالات داخلي قوي يمكّنك من إرسال التحديثات في الوقت المناسب إلى الموظفين عبر برنامج البريد الإلكتروني (Outlook وGmail) أو الرسائل النصية القصيرة. تعمل شركة ContactMonkey على تحديث الطريقة التي تتواصل بها أفضل المؤسسات في العالم مع موظفيها وتتواصل معهم وتتفاعل معهم. في عالم ا...

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

تحويل الاتصالات الداخلية باستخدام برنامج إنترانت. تعرف على كيفية قيام Simpplr بربط الموظفين وإشراكهم لتعزيز الإنتاجية والاحتفاظ بهم.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مست...

Publicate

Publicate

publicate.it

Publicate هو تطبيق SaaS يساعد مسوقي المحتوى على الاستفادة من المحتوى المنسق لجذب عملاء محتملين جدد ونتائج تسويقية حقيقية. قم بإنشاء أصول محتوى منسقة مثل النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات المستديرة ومراكز الموارد والمشاركات الاجتماعية ذات العلامة التجارية في دقائق - ثم قم بإضا...

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.

Cerkl

Cerkl

cerkl.com

تم تنفيذ برنامج الاتصال الداخلي بشكل صحيح برامج الاتصالات الداخلية لأي حجم أو هيكل. تعرف على كيف يمكن لمنصة البث أن تساعد مؤسستك على الالتقاء معًا. من البريد الإلكتروني إلى الهاتف المحمول، نحن نوفر لك كل ما تحتاجه.

Poppulo

Poppulo

poppulo.com

عزز تجربة اتصالات العملاء والموظفين لديك مع حلول Poppulo متعددة القنوات، بما في ذلك البريد الإلكتروني واللافتات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول والمزيد.

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