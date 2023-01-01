بدائل - SnackWyze

Vivun

vivun.com

يجب أن يتغير بيع B2B. اكسب المشترين اليوم الذين يتمتعون بالقدرة على المبيعات من خلال الشفافية والثقة. تتيح منصة Vivun المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات إعادة تعريف تجربة المشتري، والتمييز عن المنافسة، وتسريع الإيرادات. مع وجود تنظيم الحلول في المقدمة، يمكن للشركات مواءمة المبيعات مع المنتج، وتوفير ...