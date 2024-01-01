احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SmatBot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
تُعد SmatBot، وهي شركة تابعة لشركة ByteQuark Solutions، لاعبًا رائدًا في صناعة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ولها تواجد عالمي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند مع أكثر من 5000 مستخدم نشط. تعد منصة AI Chatbot الخاصة بنا متعددة اللغات (أكثر من 50 لغة) أداة سهلة الاستخدام وخالية من الترميز وغنية بالميزات توفر دعمًا فوريًا وفي الوقت الفعلي عبر القنوات (موقع الويب وتطبيق الهاتف المحمول وMessenger وInstagram وWhatsApp و إلخ). تشمل بعض قدراتنا ما يلي: ✅ توليد عملاء محتملين، ✅ دعم العملاء، ✅ الإجابة على الأسئلة الشائعة، ✅ الدردشة المباشرة، التسويق عبر Whatsapp والرسائل الترويجية، مسح OCR، ✅ التحقق من صحة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة OTP ✅ تتبع Adwords، ✅ تعيين النوايا ✅ الأتمتة القائمة على السياق الأفضل لـ : ✅ التجارة الإلكترونية D2C، ✅ التعليم ✅ الخدمات اللوجستية ✅ العقارات ✅ الضيافة ✅ الرعاية الصحية ✅ التكنولوجيا المالية