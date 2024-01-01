تُعد SmatBot، وهي شركة تابعة لشركة ByteQuark Solutions، لاعبًا رائدًا في صناعة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ولها تواجد عالمي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند مع أكثر من 5000 مستخدم نشط. تعد منصة AI Chatbot الخاصة بنا متعددة اللغات (أكثر من 50 لغة) أداة سهلة الاستخدام وخالية من الترميز وغنية بالميزات توفر دعمًا فوريًا وفي الوقت الفعلي عبر القنوات (موقع الويب وتطبيق الهاتف المحمول وMessenger وInstagram وWhatsApp و إلخ). تشمل بعض قدراتنا ما يلي: ✅ توليد عملاء محتملين، ✅ دعم العملاء، ✅ الإجابة على الأسئلة الشائعة، ✅ الدردشة المباشرة، التسويق عبر Whatsapp والرسائل الترويجية، مسح OCR، ✅ التحقق من صحة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة OTP ✅ تتبع Adwords، ✅ تعيين النوايا ✅ الأتمتة القائمة على السياق الأفضل لـ : ✅ التجارة الإلكترونية D2C، ✅ التعليم ✅ الخدمات اللوجستية ✅ العقارات ✅ الضيافة ✅ الرعاية الصحية ✅ التكنولوجيا المالية

الموقع الإلكتروني: smatbot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SmatBot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.