Smashing Magazine

Smashing Magazine

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الموقع الإلكتروني: smashingmagazine.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Smashing Magazine على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مجلة عن CSS وJavaScript والواجهة الأمامية وإمكانية الوصول وتجربة المستخدم والتصميم. للمطورين والمصممين ومهندسي الواجهة الأمامية.

الموقع الإلكتروني: smashingmagazine.com

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