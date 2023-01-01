smartURL
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الموقع الإلكتروني: smarturl.it
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من smartURL على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
ذكية وقوية. رابط واحد يعيد التوجيه حسب البلد والجهاز. يجمع SmartURL بين جميع الميزات الموجودة سابقًا في أنواع الدولة والجهاز والموسيقى.
الموقع الإلكتروني: smarturl.it
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