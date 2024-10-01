بدائل - SmartSurvey
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...
UserTesting
usertesting.com
يعمل UserTesting على تغيير جذري في طريقة إنشاء المنتجات والتجارب الرقمية وتقديمها من خلال مساعدة المؤسسات في الحصول على رؤى من العملاء - بدءًا من الإنشاء وحتى التنفيذ. تم تصميمه استنادًا إلى محرك مصادر عالمي المستوى حسب الطلب، ويمكن للعملاء الحصول على تعليقات سريعة وعالية الجودة ومشتركة من كل من شبك...
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر ال...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هي منصة مشاركة الجمهور. سهلة الاستخدام وتفاعلية ومبتكرة. لم يكن العرض التقديمي أقل إرهاقًا وأكثر جهدًا من أي وقت مضى! قم بإنشاء عروض تقديمية فريدة وديناميكية ستثير إعجاب جمهورك وتشركه. باستخدام Mentimeter، يمكنك التواصل بشكل أفضل مع طلابك وزملائك وعملائك. بغض النظر عما إذا كانت محاضرة أو...
Doodle
doodle.com
تعتبر Doodle الشركة الرائدة عالميًا في الجدولة عبر الإنترنت، وهي أقوى طريقة لجدولة الاجتماعات مع العملاء والزملاء والفرق. احصل على أفضل وقت للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق وغير ذلك الكثير باستخدام مجموعة أدوات التقويم سهلة الاستخدام. تعرف على سبب ثقة 30 مليون مستخدم في Doodle كل شهر لجمع الأشخاص...
Typeform
typeform.com
Typeform هو المعيار الذهبي للنماذج والاختبارات والاستطلاعات وحلول الفيديو غير المتزامنة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والمصممة بعناية والصديقة للأشخاص. قم بإنشاء تجارب شخصية لعملائك، وبناء هوية العلامة التجارية والولاء، وتسريع نموك. من خلال أكثر من 120 عملية تكامل حالية، يضمن Typeform أن البيانات...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Textline
textline.com
اجعل عملك شخصيًا من خلال قناة الرسائل القصيرة للأعمال السريعة والودية والمريحة لفرق الدعم والمبيعات الحديثة. أنشئ علاقات أقوى مع العملاء من خلال التواصل ثنائي الاتجاه على نظام المراسلة النصية للأعمال الأكثر أمانًا. نحن نمكّن الآلاف من الشركات بما في ذلك 1-800-GOT-JUNK؟ وTuft & Needle وStuart Weitzma...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors ...
Qualtrics
qualtrics.com
تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصا...
Tally
tally.so
هل تبحث عن بديل مجاني لـ Typeform؟ تعرف على Tally، وهو نوع جديد من أدوات إنشاء النماذج الذي يعمل مثل المستند ويقدم النماذج مجانًا بلا حدود. هذا صحيح، لا توجد حدود لعدد النماذج التي تنشئها، أو عدد الردود التي تجمعها، أو عدد كتل الإدخال (أنواع الأسئلة) التي يمكنك استخدامها، والعديد من الميزات المتقدمة...
SurveyMonkey
surveymonkey.com
يعد SurveyMonkey حلاً رائدًا لإدارة الاستطلاعات والتعليقات، حيث يمكّن ملايين المستخدمين عبر أكثر من 300000 مؤسسة حول العالم من جمع التعليقات وتفسير النتائج وتحديد رؤى قابلة للتنفيذ لدفع النمو والابتكار. بفضل 20 عامًا من الخبرة، تساعد SurveyMonkey وأدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي أي شخص، بدءًا من ...
Zoho Survey
zoho.com
يمكنك بسهولة إنشاء استطلاعات واستبيانات عبر الإنترنت مجانًا. استخدم Zoho Survey لجمع البيانات المتعلقة برضا العملاء والتعليقات والأعمال والأبحاث والموارد البشرية والمزيد.
forms.app
forms.app
Forms.app هو تطبيق لإنشاء النماذج عبر الإنترنت وصانع استطلاعات يمكّنك من إنشاء نماذج واستطلاعات عبر الإنترنت بسهولة. يمكنك إنشاء نماذج واستطلاعات في بضع دقائق ومشاركتها على منصات مختلفة والحصول على ردود على الفور.
TWIPLA
twipla.com
منصة الاستخبارات على شبكة الإنترنت احصل على رؤى دقيقة وفورية حول موقع الويب الخاص بك. إحصائيات موقع الويب، وعمليات إعادة الجلسة، والخرائط الحرارية، واستطلاعات الرأي، والمزيد. TWIPLA (المعروفة سابقًا باسم "تحليلات الزائرين") عبارة عن نظام أساسي متقدم لذكاء مواقع الويب ويمكن الوصول إليه مع أكثر من 2...
AhaSlides
ahaslides.com
كل ما تحتاجه لإشراك جمهورك موجود هنا. وهو سهل الاستخدام للغاية. إشراك المشاركين في استطلاعات الرأي الحية. قم بحشد أفضل الأسئلة والأفكار من جمهورك. قم بإثارة صفك من خلال بعض المسابقات المسابقات. اجذب انتباه جمهورك الكامل وقدم عروض الروك على المسرح. AhaSlides لا يتطلب بطاقة ائتمان للتسجيل. لدى المستخد...
involve.me
involve.me
أداة حديثة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل، وزيادة مشاركة الجمهور، وجمع بيانات أفضل. من خلال موقع include.me، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء ونشر صفحات الهبوط الذكية والعروض الترويجية لاكتساب العملاء المحتملين، والاختبارات، والنماذج، واختبارات الشخصية لتأ...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo هي مساحة عمل يمكنك استخدامها لإنشاء أي شيء بدءًا من الاستطلاعات وحتى تطبيقات الويب والبوابات - كل ذلك في مكان واحد. يأتي Formaloo مزودًا بمجموعة من العناصر الأساسية القوية لجمع بياناتك وتنظيمها وفهمها. تستخدم الفرق من جميع الأحجام Formaloo لإنشاء استطلاعات المشاركة وبوابات العضوية ولوحات ال...
Formstack
formstack.com
Formstack Forms هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات على أتمتة عمليات إنشاء النماذج الرقمية وجمع البيانات للاستطلاعات والعملاء المتوقعين والتسجيلات والمزيد. تشمل الميزات الرئيسية توجيه البيانات، وتحميل الملفات، وتشفير البيانات، وجمع المدفوعات، وتحليلات النماذج. تتيح Formstack Forms، المصممة للشركات...
Spark Chart
sparkchart.com
برنامج استطلاع قوي، مع دعم من الخبراء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لمساعدة مستشاري الأعمال والقادة على الكشف عن المعرفة والأفكار المخفية واتخاذ القرارات ودفع العمل. إنشاء ونشر أي نوع من الاستبيانات المهنية. احصل على قوالب استطلاعات جاهزة. تخصيص العلامة التجارية. الاستطلاع بأي لغة. أتمتة سير ا...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI عبارة عن منصة لإدارة العلامات التجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمسوقين إنشاء استراتيجية علامتهم التجارية واختبار الأصول الإبداعية ومراقبة أداء العلامة التجارية - كل ذلك في الوقت الفعلي. تتفاعل ProQuo مع المستهلكين يوميًا وتقيس مدى شعورهم تجاه علامتك التجارية والمنافسين والفئة. ي...
Customerly
customerly.io
امنح عملائك الدعم الذي يستحقونه. يُسهل برنامج Customerly الاستمرار في تقديم دعم عالمي المستوى لعملائك أثناء تنمية أعمالك وتوسيع نطاقها
QuestionPro
questionpro.com
برنامج استطلاع مجاني: برنامج استطلاع QuestionPro عبر الإنترنت لإنشاء استطلاعات واستبيانات في دقائق! استخدم منصة الاستطلاع المجانية الخاصة بنا والتي تحتوي على أكثر من 80 نوعًا من الأسئلة والقوالب الجاهزة وخيارات توزيع الاستطلاعات المتعددة وجمع البيانات ولوحات معلومات قوية لتحليلات الاستطلاع.
Gallup
gallup.com
أطلق العنان للإمكانات الكاملة لأفرادك ومؤسستك. نحن نساعد القادة على تحسين استراتيجيات موظفيهم وعملائهم من خلال التحليلات والمشورة والتعلم.
Wufoo
wufoo.com
Wufoo هو تطبيق ويب يساعد أي شخص على إنشاء نماذج مذهلة عبر الإنترنت وتخصيصها. يمكنك استخدام Wufoo لجمع معلومات الاتصال والردود على الدعوات والتطبيقات والملفات والمدفوعات عبر الإنترنت وأي شيء آخر تقريبًا. يتكامل Wufoo مع مئات الأدوات الأخرى حتى تتمكن من تبسيط سير العمل وأتمتته، مما يوفر لك الوقت الثمي...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هي منصة أتمتة التسويق الشاملة الخاصة بك! سهل الاستخدام ولكنه قوي بشكل لا يصدق. ستجد في منصتنا أدوات لأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الأحداث، والدراسات الاستقصائية والتقييمات، والصفحات المقصودة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق عبر الهاتف المحمول
Assembly
joinassembly.com
Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون عبر المؤسسة. يوفر هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل القائم على الذكاء الاصطناعي والمسابقات والاستطلاعات والم...