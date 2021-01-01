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بدائل - Smarketing Cloud

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...

Square

Square

squareup.com

Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.

Brevo

Brevo

brevo.com

يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

إدارة ConnectWise: برنامج أتمتة الخدمة الاحترافية (PSA) لتشغيل أعمال MSP الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك باستخدام حل PSA الذي أثبت كفاءته.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يحفز المبيعات. قم بإنشاء وإرسال وتتبع حملات البريد الإلكتروني التي تساعدك على بناء قاعدة عملاء قوية. بدءًا من قوالب البريد الإلكتروني الرائعة ومرورًا بالمحرر سهل الاستخدام وأدوات التشغيل الآلي والتحليلات في الوقت الفعلي، توفر Zoho Campaigns كل ذلك.

Keap

Keap

keap.com

يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

يعمل ConnectWise على تمكين مقدمي خدمات التكنولوجيا من الوصول إلى أهدافهم بشكل أسرع من خلال تقنية MSP الحائزة على جوائز ومجموعة برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

برنامج أتمتة التسويق لنمو الأعمال بشكل أسرع. Zoho MarketingHub هو برنامج متكامل لأتمتة التسويق يساعدك على إدارة أنشطتك التسويقية بنجاح عبر قنوات متعددة. توليد المزيد من العملاء المحتملين، وتحويلهم إلى عملاء، والاحتفاظ بهم لفترة أطول.

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

يستخدم المبتدئين والخبراء Flodesk لتنمية أعمالهم. صمم رسائل البريد الإلكتروني والنماذج التي تبدو رائعة على أي جهاز. جربها مجانا.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!

Thryv

Thryv

thryv.com

يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021

Beefree

Beefree

beefree.io

قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة جميلة بسرعة. BEE هو أفضل محرر سحب وإفلات لتصميم رسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة المستجيبة للجوال.

Stripo

Stripo

stripo.email

Stripo هي منصة لتصميم البريد الإلكتروني. نحن نساعدك على إنشاء رسائل بريد إلكتروني عالية الجودة مهما كانت درجة تعقيدها، بما في ذلك الرسائل التي تحتوي على AMP والوقت الفعلي والمحتوى التفاعلي، وبسرعة مضاعفة. أدوات مضمنة لإنتاج بريد إلكتروني مريح، والتكامل مع أكثر من 60 ESPs.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.

Insightly

Insightly

insightly.com

إنسايتلي هي شركة خاصة متخصصة في تكنولوجيا الكمبيوتر ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

قم بتبسيط رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتعزيز مبيعاتك باستخدام Mailjet. نحن نخدم جميع احتياجات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك من خلال خدمة واحدة بسيطة وقوية.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mailbutler هو البرنامج الإضافي لبرنامج البريد الإلكتروني لـ Apple Mail وGmail وOutlook والذي يساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك واحترافيتك.

Emma

Emma

myemma.com

من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.

vcita

vcita

vcita.com

يمكنك تحقيق المزيد من الأعمال وتقديم خدمة مذهلة باستخدام تطبيق إدارة الأعمال الشامل للشركات الصغيرة |

Drip

Drip

drip.com

قم ببناء تجارب مخصصة للعملاء، وحقق المزيد من الإيرادات، وانتقل بإستراتيجية التسويق الخاصة بك إلى المستوى التالي باستخدام Drip.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.

AWeber

AWeber

aweber.com

جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

قم بأتمتة عملية الشحن الخاصة بك مع تقديم أفضل تجربة توصيل. يمكنك الاتصال بسهولة بأكثر من 80 شركة نقل عبر برنامج الشحن الرائد.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

قم بأتمتة التسويق الخاص بك وتوصيله وتحسينه باستخدام Ontraport - نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة التسويق المصممة لتشغيل أعمالك.

Customer.io

Customer.io

customer.io

قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.

Mautic

Mautic

mautic.org

مجتمع ماوتيك دعم أكبر مشروع لأتمتة التسويق مفتوح المصدر في العالم

Simplero

Simplero

simplero.com

أصبح عملك على الإنترنت بسيطًا يمنحك Simplero جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مشروع تعليمي ناجح عبر الإنترنت وتنميته، كل ذلك في مكان واحد.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.

Braze

Braze

braze.com

تعزيز تجارب العملاء ذات الصلة والشخصية في الوقت الفعلي.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...

Sender

Sender

sender.net

قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني لجذب المشتركين ورعاية العملاء المحتملين وإرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وسريعة الاستجابة وتتبع النتائج.

Kizen

Kizen

kizen.com

يمنح Kizen فرق المبيعات والتسويق والخدمة من أي حجم ميزة من خلال ربط جميع بياناتك بالأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي القوي.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

Activepieces

Activepieces

activepieces.com

أداة أتمتة الأعمال مفتوحة المصدر ومجانية ومستضافة ذاتيًا بدون تعليمات برمجية. البديل المفتوح المصدر لـ Zapier.

Customerly

Customerly

customerly.io

امنح عملائك الدعم الذي يستحقونه. يُسهل برنامج Customerly الاستمرار في تقديم دعم عالمي المستوى لعملائك أثناء تنمية أعمالك وتوسيع نطاقها

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

يُسهل Wishpond على المسوقين إنشاء صفحات مقصودة ومسابقات وتتبع العملاء المحتملين وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمزيد.

FreshMail

FreshMail

freshmail.com

الوصول إلى حساب FreshMail الخاص بك من أي مكان. ملفاتك وبياناتك، بالإضافة إلى أدوات FreshMail، آمنة في سحابة مخصصة وجاهزة دائمًا للقاء

User.com

User.com

user.com

User.com هو برنامج متقدم لأتمتة التسويق والمبيعات. نحن نساعد الشركات على تبسيط العمليات الداخلية وتنمية أعمالها بشكل أسرع.

BenchmarkONE

BenchmarkONE

hatchbuck.com

يساعد BenchmarkONE الشركات على النمو من خلال برامج المبيعات والتسويق. نحن الحل الشامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) والتسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق - وهو مصمم ليناسب الطريقة التي تعمل بها. يمكنك الوصول إلى العملاء وزيادة الإيرادات من خلال نظام SaaS سهل الاستخدام الخاص بنا.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واح...

Contlo

Contlo

contlo.com

قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

قوالب البريد الإلكتروني المجانية. كمسوقين، نحن نعرف جيدًا تحديات التصميم والبرمجة التي تواجهها عند إنشاء رسائل البريد الإلكتروني. ولهذا السبب قررنا أن نمنح مكتبات قوالب البريد الإلكتروني Marketo وEloqua بالكامل مجانًا. يمكنك الوصول إلى أكثر من 50 نموذجًا مجانيًا للرسائل الإخبارية الإلكترونية وحملات...

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