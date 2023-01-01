بدائل - SmallWorld
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 مليون+ عضو | إدارة هويتك المهنية. بناء والتعامل مع الشبكة المهنية. الوصول إلى المعرفة والأفكار والفرص.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة،...
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو الحل الرائد للعثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها. ابدأ في استخدام Hunter وتواصل مع الأشخاص المهمين لشركتك.
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Nimble
nimble.com
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليس مجرد مندوبي مبيعات. نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. سهل الاستخدام، ويعمل في صندوق الوارد الخاص بك في Outlook/Gmail، والوسائط الاجتماعية، والويب.
Seamless.AI
seamless.ai
أداة المبيعات المصنفة رقم 1 للاتصالات المباشرة بين الشركات وأرقام الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني. أكثر من 300.000 من مسؤولي المبيعات يستخدمون Seamless.AI لتوليد عملاء محتملين للمبيعات.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Snov.io
snov.io
المزيد من الخيوط. المزيد من المبيعات. المزيد من الإيرادات. قم بتوسيع نطاق أعمالك وإشراك العملاء المحتملين بشكل أفضل باستخدام مجموعة أدوات المبيعات ومنصة إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تحقق النمو.
Mailshake
mailshake.com
قم ببناء إيقاعات التواصل مع المبيعات باستخدام البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي في أقل من 5 دقائق. ابتداءً من 59 دولارًا شهريًا.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هو محرك البيانات التسويقية لجميع تفاعلات عملائك. افهم عملائك بعمق، وحدد الآفاق المستقبلية، وقم بتخصيص كل تفاعل تسويقي ومبيعاتي.
FullContact
fullcontact.com
شركة FullContact Inc. هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص توفر مجموعة من منتجات البرمجيات المستندة إلى السحابة للشركات والمطورين والعلامات التجارية. ينصب تركيزهم الرئيسي على تحليل الهوية الآمن للخصوصية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي. تتضمن مجموعة عروضهم منتجات مثل Enrich، التي تستخدم...
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
RocketReach
rocketreach.co
اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.
Clay
clay.com
البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.
Growbots
growbots.com
استخدم Growbots لأتمتة عملية المبيعات الخارجية بشكل كامل. التنقيب والتوعية في مكان واحد. نحن نتكامل مع Salesforce وHubSpot.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io هو مكتشف البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. يقوم برنامجنا بتحويل البيانات العامة إلى أداة بريد إلكتروني متقدمة للتنقيب لمساعدة المحترفين في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتوعية.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.
Kaspr
kaspr.io
اقض وقتًا أقل في التنقيب وحقق حصتك. Kaspr عبارة عن ملحق LinkedIn Chrome ولوحة تحكم تتيح لك الوصول إلى بيانات الاتصال B2B في ثوانٍ.
FindThatLead
findthatlead.com
لا مزيد من أعمال التنقيب اليدوية! يقوم FindThatLead بتوسيع نطاق توليد العملاء المحتملين من أجل المبيعات والنمو.
HG Insights
hginsights.com
نحن نقدم خدمات رائدة في مجال الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وتثبيت التكنولوجيا، وذكاء العقود لمساعدة فرق المبيعات والتسويق والاستراتيجية على زيادة الإيرادات بشكل أسرع...
SalesIntel
salesintel.io
ابحث عن عملائك المثاليين وتواصل معهم واكسبهم. احصل على بيانات دقيقة عن الشركات وبيانات الاتصال لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل أسرع.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ عبارة عن منصة لأدوات التنقيب عن مبيعات B2B. ابحث عن بيانات العملاء المحتملين، وتتبع إشارات الشراء، وقم بتخصيص التواصل البارد للتنقيب الخارجي.
Visual Visitor
visualvisitor.com
تساعد منصة ذكاء المبيعات B2B الخاصة بنا فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد. بيانات النوايا وقاعدة بيانات B2B ومعرف زائر الويب وتتبع البريد الإلكتروني.
Cognism
cognism.com
تواصل مع شريكك المثالي. ابدأ محادثات هادفة مع الحسابات وجهات الاتصال المستهدفة باستخدام معلومات المبيعات الأكثر تميزًا في السوق.
GetEmail.io
getemail.io
احصل على البريد الإلكتروني لأي شخص في ثوانٍ. نحن نستخدم خوارزميات البيانات الضخمة والتعلم الآلي للعثور على عنوان البريد الإلكتروني لأي محترف في أي شركة في ثانية واحدة.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...
LoneScale
lonescale.com
أنشئ المزيد من خطوط الأنابيب المؤهلة وأبرم المزيد من الصفقات من خلال الاستفادة من بيانات النوايا ومحفزات المبيعات.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (المعروفة سابقًا باسم Leadleader) هي منصة تسويقية توفر لفرق المبيعات والتسويق البيانات والتطبيقات والرؤى التي يحتاجونها للعثور على عملاء محتملين وإبرام الصفقات.
SalesQL
salesql.com
قم بتعزيز التنقيب الخاص بك على LinkedIn استخدم SalesQL للحصول على عناوين البريد الإلكتروني لأهدافك على LinkedIn - حتى لو لم تكن متصلاً بهم بعد.
Luna.ai
luna.ai
ابحث عن عملاء متوقعين مثاليين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مذهلة. هل تطمح إلى التوسع بسرعة أكبر من مجرد اتصالاتك الشخصية، دون متاعب التنقيب الذي يستغرق وقتًا طويلاً؟ يُحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Luna ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المتوقعين وتتفاعل معهم من خلال اقتراح رسائل بريد إلكتروني مخ...
Clearout
clearout.io
التحقق من صحة البريد الإلكتروني المجمع - دقيق بنسبة 98%+، متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات، إزالة مصائد البريد العشوائي، التحقق من إساءة استخدام البريد الإلكتروني، مكتشف البريد الإلكتروني، واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي، وقت تشغيل بنسبة 99.9% - تجربة مجانية مع 100 نقطة!
Pobuca Connect
pobu.ca
قم بترقية فريقك باستخدام تطبيق إدارة جهات اتصال متعدد الاستخدامات، وقم بتحويل قوائم جهات اتصال عملك المتعددة إلى دفتر عناوين موحد واحد والوصول إليه من الويب أو الهاتف المحمول أو حتى من داخل Outlook وGmail. أضف حقول وعلامات مخصصة لتنظيم جهات الاتصال الخاصة بك، وتتبع الأنشطة، وتعيين المهام، وإثراء جها...
Bombora
bombora.com
ابحث عن الشركات المستعدة للشراء قبل منافسيك. تواصل وبيع باستخدام بيانات النوايا الأكثر شمولاً ومتوافقة مع الخصوصية في الصناعة.
Datarista
datarista.com
The Datarista platform provides real time, relevant third party data delivery, integration and update services for both enhancement and prospecting inside of the most popular CRM and Marketing Automation platforms. Datarista is a service extension for the data providers to enable their sales teams t...
SMARTe
smarte.pro
At SMARTe, we understand the challenges faced by revenue-generating teams. That's why we've created a global B2B sales intelligence platform with a strong focus on sales user experience. Our platform revolutionizes how you obtain contact and company insights for your ideal customer profile (ICP). By...
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane unlocks lead Generation thanks to AI. Sparklane helps you all along your prospection journey while: - Identifying, mapping and recommending the best accounts to engage based on Business Signals scored by AI - Providing the full professional contact information about your prospects (Cell ph...
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer proExactBuyer provides real-time contact & company data & audience intelligence solutions that helps you build more targeted audiences. Find new accounts in your territory, your next top engineering or sales hire, an ideal podcast guest or even your next partner. ExactBuyer's Prospector a...
Tomba
tomba.io
Tomba.io is an Email Finder for B2B sales and email marketing . We are collecting and crafting public data using our Robots to provide an advanced prospecting tool to help professionals Data at scale Direct from source Tech driven
Infynd
infynd.com
InFynd is a one-stop data intelligence solution. Our simple and user-friendly prospecting tool helps you in identifying and reaching out to the right prospects in your niche market. We hold the highest number of GDPR-compliant B2B contacts in the UK, with 95% deliverability. Prospect, connect and cl...
Goodfit.io
goodfit.io
Drive sales & marketing efficiency with commercial data unique to your value proposition with our data as a service platform
DiscoverData
discoverdata.ai
2x your revenue pipeline in 30 days. AI discovers contact details for all anonymous website visitors, get the data (mobile #'s, emails) for free!
SifData
sifdata.com
SifData helps companies monitor when their customers and prospects move companies and surface that intelligence within the CRM to drive pipeline, close deals faster and reduce churn.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads is a powerful web based Prospect Generation Software which not only find relevant prospects but also find contact details of it. All the data can be saved in your account, exported as well as transferred to other sites like SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp etc. It is a powerful Prosp...
MeetAlfred
meetalfred.com
Your all-in-one automation solution for LinkedIn, email, and Twitter outreach. With Meet Alfred, unlock the potential of smooth automation to effortlessly manage your multi-channel sales pipeline. Elevate your team’s efficiency and productivity, gaining back over 10 hours per week. Say goodbye to th...
Foureyes
foureyes.io
Foureyes sales intelligence software helps businesses track, protect, engage, and sell better. Typically, businesses focus on driving more leads with top-of-the-funnel marketing efforts. But Foureyes allows companies to support bottom-of-the-funnel conversion activities and the people who are ultima...
hubsell
hubsell.com
HubSell uses technology with a layer of manual work to find the right companies and the right decision-makers based on your targeted customer profiles/personas, after which hubSell enables you to get in touch with the identified prospects through highly personalised messages directly to their inbox.
Zintlr
zintlr.com
Zintlr is a B2B sales-tech tool that brings the Z-factor to intelligence in leads and recommendations. Zintlr aims to transform the way prospecting research and intelligence gathering to identify top 5% of your TAM. Designed to assist you in recognizing and capturing the correct market, Zintlr inten...
SellHack
sellhack.com
Find emails and spend more time meeting with prospects and less time searching for them. SellHack is the only tool you need to take control of your pipeline.
Peakslead
peakslead.com
Find leads and close deals With Ease! Access accurate and real-time verified B2B database to drive growth with built-in email verification.
CartInsight
cartinsight.io
تقوم CartInsight برعاية الملايين من المتاجر عبر الإنترنت وتوفر قاعدة بيانات شاملة لرواد التجارة الإلكترونية على مستوى العالم مع معلومات عميقة حول حركة المرور والصناعة واستخدام التكنولوجيا وصناع القرار الرئيسيين وغير ذلك الكثير.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تسمح لك بالذهاب إلى السوق خلال أسبوع أو أقل. بيانات النوايا، وتتبع استخدام التكنولوجيا، والتسجيل الرئيسي للسماح للمسوقين/المبيعات B2B بمعرفة السوق التي يمكن التعامل معها. تفخر شركة OceanFrogs بتقديم البيانات الدولية (آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند،...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact هو أحد حلول SaaS التي تعمل على إثراء البيانات وتنظيفها وتصحيحها مباشرة في إدارة علاقات العملاء (CRM)، دون أي تدخل بشري. يعمل الحل حصريًا من خلال الخوارزميات وخوادم الاختبار الخاصة بنا، وعلى عكس جميع حلول الإثراء، لا تحتوي Dropcontact على قاعدة بيانات جهات اتصال. وهذا يجعل Dropcontact الح...
ContactOut
contactout.com
هل سئمت من دفع مبالغ زائدة مقابل بيانات اتصال B2B دقيقة وتتمنى لو كان هناك حل أكثر فعالية من حيث التكلفة؟ تقديم ContactOut - قاعدة بيانات جهات الاتصال الأكثر دقة في العالم. ابحث عن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لـ 300 مليون محترف، بما في ذلك بيانات B2B لـ 30 مليون شركة. تحظى منصتنا بثقة 1....
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks هي منصة رائدة لتمكين وأتمتة المبيعات وتتمثل مهمتها في تحويل المبيعات والتسويق اليومي. تأسس المشروع في روتردام بهولندا أواخر عام 2018 بفريق مكون من 10 أفراد. توفر المنصة بيانات الشركة والاتصال بدقة عالية. إنه يعمل بناءً على نظام تصفية متقدم يتضمن أكثر من 50 مرشحًا للبيانات. فهو يقدم نظرة ...
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدا...
LeadDelta
leaddelta.com
مساحة عمل واحدة لعلاقات شركتك. تساعدك LeadDelta على تنظيم شبكتك وإشراكها حتى تتمكن من أن تصبح استباقيًا بشأن الأصول الأكثر قيمة لديك - اتصالاتك. مع LeadDelta، سوف تحصل على عرض إدارة علاقات العملاء (CRM) لشبكتك المهنية وشبكة فريقك المهنية. يسمح لك LeadDelta باستيراد اتصالات LinkedIn الخاصة بك إلى الن...
bant.io
bant.io
منصة الكل في واحد لتوليد العملاء المحتملين وتسريع المبيعات التي تساعد على أتمتة عملية اكتساب العملاء من خلال التجارب المستندة إلى البيانات، مما يجعل الفشل مستحيلاً.