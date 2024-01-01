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idesPilot هي أداة عرض تقديمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء عروض تقديمية وعروض شرائح احترافية على الفور. ما عليك سوى إدخال موضوع وسيقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ SlidesPilot بإنشاء شرائح جيدة التنظيم في ثوانٍ. مع العديد من القوالب الجميلة للاختيار من بينها، يمكنك إنشاء عروض تقديمية مصقولة بسرعة للعمل أو المدرسة أو الاستخدام الشخصي. SlidesPilot متوافق مع كل من Google Slides وPowerPoint.

الموقع الإلكتروني: slidespilot.com

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