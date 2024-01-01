SlidesPilot

SlidesPilot

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: slidespilot.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SlidesPilot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

idesPilot هي أداة عرض تقديمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء عروض تقديمية وعروض شرائح احترافية على الفور. ما عليك سوى إدخال موضوع وسيقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ SlidesPilot بإنشاء شرائح جيدة التنظيم في ثوانٍ. مع العديد من القوالب الجميلة للاختيار من بينها، يمكنك إنشاء عروض تقديمية مصقولة بسرعة للعمل أو المدرسة أو الاستخدام الشخصي. SlidesPilot متوافق مع كل من Google Slides وPowerPoint.

الموقع الإلكتروني: slidespilot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SlidesPilot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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