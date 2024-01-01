بدائل - SlideShare

Instapaper

instapaper.com

Instapaper هي خدمة وضع إشارات مرجعية تسمح بحفظ محتوى الويب بحيث يمكن "قراءته لاحقًا" على جهاز مختلف، مثل القارئ الإلكتروني أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. تم تأسيس الخدمة في عام 2008 على يد ماركو أرمنت، وتضم حوالي 2 مليون مستخدم حتى أواخر عام 2011. وفي أبريل 2013، باع ماركو حصة أغلبية لشركة Betawo...