بدائل - Slidesgo

Google Slides

Google Slides

google.com

Google Slides هو برنامج عرض تقديمي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير العروض التقديمية والتعاون مع الآخرين في الوقت الحقيقي.

Microsoft PowerPoint Online

Microsoft PowerPoint Online

powerpoint.cloud.microsoft

VEED

VEED

veed.io

Veed هو منصة لتحرير الفيديوهات ومحتوى مرئي، توفر أدوات بسيطة لتحرير وتسجيل الفيديو، وتوليد ترجمات تلقائية، مع دعم التعاون الفوري.

Microsoft Sway

Microsoft Sway

sway.cloud.microsoft

تطبيق Microsoft Sway يمكن المستخدمين من إنشاء ومشاركة تقارير تفاعلية، عروض تقديمية، و قصص شخصية بشكل سهل وسريع.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen هي منصة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام شخصيات AI، توفر إمكانية إنتاج محتوى احترافي بسهولة وبأكثر من 40 لغة.

Beautiful.ai

Beautiful.ai

beautiful.ai

Beautiful.ai هو أداة لإنشاء العروض التقديمية عبر الإنترنت، تتميز بتصميم شرائح ذكي ومكتبة قوالب ووسائط، مع أدوات للتعاون وتحليل الأداء.

Zoho Show

Zoho Show

zoho.com

Zoho Show هو تطبيق لإنشاء وتحرير العروض التقديمية، يدعم التعاون والتقديم المباشر، ويتيح تضمين الوسائط والتفاعل مع الجمهور.

Genially

Genially

genial.ly

Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.

iCloud Keynote

iCloud Keynote

icloud.com

تطبيق Keynote من آبل هو أداة سحابية لإنشاء وتحرير العروض التقديمية، يدعم التعاون الفوري ويتيح تخصيص العروض بسهولة.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi هو تطبيق يتيح إنشاء عروض تقديمية تفاعلية وجذابة بصريًا باستخدام تصميم مرن، مع ميزات التعاون في الوقت الحقيقي وإمكانية دمج الفيديو.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia هو تطبيق لإنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحول النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية مع أفاتار مخصص دون الحاجة لكاميرات.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وعروض تقديمية جذابة بمهارات بسيطة، مما يسهل التواصل الفعال.

Vyond

Vyond

vyond.com

Vyond هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات جودة احترافية بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مكتبة واسعة من الشخصيات والقوالب.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Piktochart هو تطبيق لتصميم الرسوم البيانية والعروض التقديمية والمحتوى المرئي بسهولة، دون الحاجة لخبرة في التصميم.

Visme

Visme

visme.co

Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.

PresentationAI

PresentationAI

presentations.ai

تطبيق PresentationAI يساعد في إنشاء عروض تقديمية جذابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يدعم المحتوى المتعدد ويسهل التعاون بين الفريق.

Pitch

Pitch

pitch.com

Pitch هو برنامج تعاوني لإنشاء العروض التقديمية يتيح للفرق العمل معًا في الوقت الفعلي، ويشمل ميزات مثل القوالب والتحليلات لتحسين الأداء.

Prezo

Prezo

prezo.ai

تطبيق Prezo يساعد المستخدمين في إنشاء عروض تقديمية، مستندات، ومواقع باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع ميزات تخصيص وتفاعلية.

SlideSpeak

SlideSpeak

slidespeak.co

تطبيق SlidesSpeak أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وتلخيص العروض التقديمية، تدعم عدة تنسيقات مثل PowerPoint وPDF، وتضمن أمان البيانات.

Rephrase.ai

Rephrase.ai

rephrase.ai

Rephrase.ai هو تطبيق لإنشاء فيديوهات من النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل إنتاج فيديوهات احترافية بسرعة.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides هو تطبيق لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، يوفر استطلاعات، مسابقات، وجلسات أسئلة مع إمكانية التفاعل الحي مع الجمهور.

Decktopus

Decktopus

decktopus.com

Decktopus هو برنامج عرض تقديمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في إنشاء عروض تقديمية بسهولة من خلال تصميم تلقائي ومحتوى مخصص.

Slides

Slides

slides.com

Slides هي أداة عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، تدعم التعاون والوسائط المتعددة، وتتيح التخصيص السهل للمستخدمين.

Elai.io

Elai.io

elai.io

Elai.io هو منصة لإنشاء فيديوهات تعليمية عالية الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسمح بتحويل النص إلى فيديو وتدعم العديد من اللغات.

DocHipo

DocHipo

dochipo.com

Dochipo هو تطبيق تصميم رسومي مجاني يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي مثل الرسوم البيانية والملصقات بسهولة وسرعة. يوفر أدوات للتعاون والذكاء الاصطناعي.

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap هو تطبيق تفاعلي لتعزيز المشاركة في التعليم، حيث يتيح للطلاب الإجابة على الأسئلة عبر الهواتف أو الحواسيب دون الحاجة للتثبيت.

Plus

Plus

plusai.com

تطبيق Plus AI يساعدك في إنشاء وتحرير وتصميم العروض التقديمية بسهولة في Google Slides باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

Personate AI

Personate AI

personate.ai

Personate AI هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو من خلال تجسيدات رقمية، مما يتيح إنشاء محتوى مرئي دون الحاجة لتصوير تقليدي.

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