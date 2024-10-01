بدائل - Slideoo.ai
Google Slides
google.com
Google Slides هو برنامج عرض تقديمي تم تضمينه كجزء من مجموعة برامج مكتبية مجانية قائمة على الويب تقدمها Google ضمن خدمة Google Drive. تتضمن الخدمة أيضًا مستندات Google وجداول بيانات Google ومعالج النصوص وجداول البيانات على التوالي. Google Slides متاح كتطبيق ويب وتطبيق جوال لأنظمة Android وiOS وWindow...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
تعاون مجانًا باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft PowerPoint. حفظ العروض التقديمية في OneDrive. شاركها مع الآخرين واعمل معًا في نفس الوقت. Microsoft PowerPoint هو برنامج عروض تقديمية، أنشأه روبرت جاسكينز ودينيس أوستن في شركة برمجيات تدعى Forethought, Inc. وتم إصداره في 20 أبريل 1987، في البداية...
VEED
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفي...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
قم بإنشاء ومشاركة التقارير التفاعلية والعروض التقديمية والقصص الشخصية والمزيد. Sway هو تطبيق سرد قصصي رقمي سهل الاستخدام لإنشاء تقارير تفاعلية وعروض تقديمية وقصص شخصية والمزيد. يساعدك محرك التصميم المدمج على إنشاء تصميمات احترافية في دقائق. باستخدام Sway، تتدفق الصور والنصوص ومقاطع الفيديو والوسائط ...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote هو تطبيق برمجي للعروض التقديمية تم تطويره كجزء من مجموعة إنتاجية iWork بواسطة شركة Apple Inc. وتم إصدار الإصدار 10 من Keynote لنظام التشغيل Mac، وهو آخر تحديث رئيسي، في مارس 2020. في 27 يناير 2010، أعلنت Apple عن إصدار جديد من Keynote لأجهزة iPad مع واجهة لمس جديدة تمامًا.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين وا...
HeyGen
heygen.com
يمكن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد الكتابة، أو النقر، أو السحب، هذا كل شيء! مع خبرة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص، يمكن أن تكون أكثر من 100 صورة رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي من HeyGen هي المتحدث الرسمي الجذاب الذي يتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة لحالات الاستخدام ال...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai هو صانع عروض تقديمية عبر الإنترنت يجعل من السهل إنشاء عروض تقديمية مذهلة في دقائق. يحتوي على مئات من الشرائح الذكية المصممة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن المستخدمون من تقديم الأفكار بطريقة مؤثرة وفعالة. تتميز المنصة بقوالب قابلة للتخصيص وملايين الصور ومقاطع الفيديو المجانية وإمكا...
Zoho Show
zoho.com
يتيح لك Zoho Show إنشاء العروض التقديمية والتعاون فيها وتقديمها وبثها ونشرها بطريقة أكثر ذكاءً. اجعل أفكارك يتردد صداها: يوفر Show تصميم واجهة نظيفًا وخاليًا من الفوضى، مما يتيح لقصصك أن تحتل مركز الصدارة. ركز على إنشاء محتوى مقنع لعروضك التقديمية بدون أي تشتيتات. تصميم قصص جذابة بصريًا: قم بتنظيم ا...
Prezi
prezi.com
Prezi هي شركة برمجيات العروض التقديمية المجرية تأسست في عام 2009، ولها مكاتب في بودابست وسان فرانسيسكو وريغا. اعتبارًا من أبريل 2018، كان لدى Prezi أكثر من 100 مليون مستخدم قاموا بإنشاء أكثر من 325 مليون عرض تقديمي عام تمت مشاهدته أكثر من 3.5 مليار مرات.كلمة بريزي هي الشكل المختصر لكلمة "عرض" باللغة...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هي منصة مشاركة الجمهور. سهلة الاستخدام وتفاعلية ومبتكرة. لم يكن العرض التقديمي أقل إرهاقًا وأكثر جهدًا من أي وقت مضى! قم بإنشاء عروض تقديمية فريدة وديناميكية ستثير إعجاب جمهورك وتشركه. باستخدام Mentimeter، يمكنك التواصل بشكل أفضل مع طلابك وزملائك وعملائك. بغض النظر عما إذا كانت محاضرة أو...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هي منصة إنشاء فيديو AI مصنفة. تستخدمه آلاف الشركات لإنشاء مقاطع فيديو بـ 120 لغة، مما يوفر ما يصل إلى 80% من وقتها وميزانيتها. موثوق به من قبل Accenture وBBC وGoogle وAmazon والمزيد. قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هي منصة الاتصالات المرئية الرائدة التي تمكن أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي وجذاب في دقائق، دون أي مهارات تصميمية أو تقنية. يستخدم أكثر من 30 مليون شخص، بما في ذلك 96% من شركات Fortune 500، Powtoon لإشراك جمهورهم - سواء كان ذلك للتدريب المؤسسي أو التعلم والتطوير وا...
Renderforest
renderforest.com
رندرفورست عبارة عن منصة متكاملة للعلامات التجارية تقدم للمستخدمين أفضل الأدوات عبر الإنترنت لإنشاء مقاطع فيديو وتصميمات رسومية وشعارات ونماذج بالحجم الطبيعي ومواقع ويب عالية الجودة بأقل وقت وجهد. ابدأ عملية الإنشاء مع صانع الشعار عبر الإنترنت لبناء علامة تجارية فريدة لا تُنسى دون الاستعانة بفريق تصم...
Slidesgo
slidesgo.com
تم إنشاء Slidesgo، وهو فرع تابع لشركة Freepik، في عام 2019 بطموح واضح: إتاحة تصميم شرائح Google وقوالب Powerpoint القابلة للتحرير بسهولة وعالية الجودة، بصريًا وموضوعيًا، لجميع أنواع الجماهير. نحن نساعد الأشخاص على توفير الوقت باستخدام قوالب احترافية وقابلة للتخصيص. يعتمد عرض القيمة الخاص بنا على ستة...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart عبارة عن منصة اتصال مرئية بديهية وسهلة الاستخدام لتصميم العناصر المرئية وإعادة استخدام مقاطع الفيديو. يساعد مخطط المعلومات والعرض التقديمي والنشرة الإعلانية والملصقات وصانع التقارير القائمين على الاتصال على سرد القصص المهمة وإحداث فرق. قم بتوصيل وجهة نظرك من خلال العروض التقديمية المؤثرة،...
Prezo
prezo.ai
PrezoPage هي أداة متعددة الاستخدامات تساعد في إنشاء العروض التقديمية والمستندات ومواقع الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي. تعمل هذه التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول بمثابة لوحة عرض تقديمي شاملة، مصممة لتعزيز وتبسيط سير العمل. ويتميز بعرض فريد على شكل كتل تفاعلية، مما يتيح للمستخدم...
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors ...
PresentationAI
presentations.ai
ChatGPT for Presentations - قم بإنشاء عروض تقديمية مصممة بشكل جميل في دقائق. Presentations.ai هو صانع عروض تقديمية مدعم بالذكاء الاصطناعي يسمح لك بإنشاء مجموعات من مطالبة بسيطة أو ملف Word أو PDF ومقاطع فيديو Youtube ومخططات تفصيلية والمزيد. يمكنك إنشاء عرض تقديمي في أقل من دقيقة، بتصميم وصور مذهلة....
Vyond
vyond.com
نتائج الخبراء دون جهد. أنشئ مقاطع فيديو جذابة في ثوانٍ. Vyond هي منصة لإنشاء الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تضع قوة استوديو إنتاج الفيديو - بدءًا من كتابة السيناريو وحتى الفيديو النهائي - في متناول يدك مباشرةً. استخدم Vyond Go، وهو أول برنامج إنشاء فيديو ونصوص مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الصن...
Pitch
pitch.com
Pitch هو برنامج العرض التقديمي التعاوني للفرق الحديثة. من خلال التركيز على التعاون في الوقت الفعلي، وسير العمل الذكي، وميزات التصميم البديهية، يجعل برنامج Pitch الأمر سريعًا وممتعًا للفرق لإنشاء عروض تقديمية جميلة وتقديمها، ويسهل على أي شخص العثور على الإلهام من القوالب التي صممها الخبراء. لقد قامت ...
Decktopus
decktopus.com
استمتع بتجربة مستقبل العروض التقديمية مع Decktopus AI - برنامج العرض التقديمي الشامل المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة. من خلال الخطوط العريضة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومحتوى الشرائح، والصور، والأيقونات، وعناصر الشرائح، وحتى ملاحظات الشرائح والبرامج النصية، يزيل Decktopus AI ا...
Rephrase.ai
rephrase.ai
تحويل النص إلى فيديو مدعوم من الذكاء الاصطناعي وأنت. Rephrase Studio عبارة عن منصة لإنشاء تحويل النص إلى فيديو تقضي على تعقيد إنتاج الفيديو، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي باستخدام صورة رمزية رقمية في دقائق.
Elai.io
elai.io
Elai.io عبارة عن منصة متكاملة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي للتعلم المؤسسي. يحظى Elai بثقة أكثر من 2000 عميل، بما في ذلك أفضل الشركات مثل Fujitsu وBeiersdorf وGenerali وغيرها، ويتيح لك إنشاء محتوى فيديو تفاعلي يرويه مقدمو العروض البشرية الرقمية في دقائق، دون الحاجة إلى كاميرا أو استوديو أو شاشة خ...
Slidebean
slidebean.com
Slidebean عبارة عن منصة لتصميم العروض التقديمية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة. يمكن أن تساعدك أدوات العرض التقديمي عبر الإنترنت لدينا في إنشاء شرائح احترافية، باستخدام برنامج عرض تقديمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أو مع فريق من خبراء الأعمال والمصممين.
Slides
slides.com
العروض التقديمية عبارة عن مجموعة من أدوات العرض التقديمي الحديثة، المتوفرة مباشرةً من متصفحك. على عكس برامج العروض التقديمية التقليدية، ليست هناك حاجة لتنزيل أي شيء. لم يكن العمل مع المتعاونين لتقديم عرض تقديمي مذهل أسهل من أي وقت مضى.
Colossyan
colossyan.com
هنا في كولوسيان، تم بناء مستقبل التعلم من خلال فيديو الذكاء الاصطناعي. تعمل منصة فيديو الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام من Colossyan على إعادة تشكيل مشهد إنشاء محتوى التعلم والتطوير. انضم إلى أفضل الشركات مثل Novartis وContinental وWSP وParamount وقل وداعًا للتصوير الباهظ الثمن وتأخير المواعيد والمش...
Office Timeline
officetimeline.com
لا أحد يحب إضاعة ساعات كل أسبوع في إنشاء وتحديث الجداول الزمنية للمشروع لاجتماعات المراجعة. يعد Office Timeline تطبيقًا بسيطًا ولكنه قوي يساعدك على تحويل بيانات المشروع المعقدة إلى جداول زمنية لـ PowerPoint ومخططات جانت وخرائط طريق البرنامج في ثوانٍ. قم بتخصيصها ببضع نقرات فقط لإنشاء عروض تقديمية وا...
AhaSlides
ahaslides.com
كل ما تحتاجه لإشراك جمهورك موجود هنا. وهو سهل الاستخدام للغاية. إشراك المشاركين في استطلاعات الرأي الحية. قم بحشد أفضل الأسئلة والأفكار من جمهورك. قم بإثارة صفك من خلال بعض المسابقات المسابقات. اجذب انتباه جمهورك الكامل وقدم عروض الروك على المسرح. AhaSlides لا يتطلب بطاقة ائتمان للتسجيل. لدى المستخد...
Promo
promo.com
في جوهرنا هو التفاني في تمكين عملائنا من الترويج لأي شيء باستخدام مقاطع الفيديو. نحن نؤمن بأن الشركات بكافة أحجامها يجب أن تكون قادرة على الترويج لرؤيتها بلا حدود. ولهذا السبب، نعمل بجد لتوفير جميع الأصول والأدوات الإبداعية اللازمة للترويج بفعالية. مع Promo.com، يمكنك الترويج لرؤية، أو منتج، أو عمل ...