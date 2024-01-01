بدائل - Sleeknote
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Elementor
elementor.com
أنشئ موقعًا إلكترونيًا، وصمم مستقبلك. عزز رؤيتك باستخدام Elementor لإنشاء مواقع ويب مذهلة وإدارتها واستضافتها! لقد قمنا بتغطية احتياجاتك من الألف إلى الياء من خلال منصة موقع الويب رقم 1 لـ WordPress.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هي شركة برمجيات كندية يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. تنتج الشركة صفحات مقصودة لمواقع الويب، وتستضيف مؤتمر Call to Action السنوي.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
تساعدك نماذج Getsitecontrol والنوافذ المنبثقة على منع زوار موقع الويب من المغادرة دون اتخاذ أي إجراء. استخدمه لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني وجمع التعليقات وتعزيز عائد الاستثمار.
Poptin
poptin.com
قم بإنشاء نوافذ منبثقة ونماذج متقدمة لموقع الويب، وقم بتحسين معدل التحويل لموقع الويب الخاص بك في غضون دقائق قليلة. اشترك الآن مجانا! بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
Plerdy
plerdy.com
أدوات تحسين معدل التحويل تتبع الزائرين وتحليلهم وتحويلهم إلى مشترين جربه مجانًا 4.9/5 4.5/5 4.9/5 منتجاتنا
Wishpond
wishpond.com
يُسهل Wishpond على المسوقين إنشاء صفحات مقصودة ومسابقات وتتبع العملاء المحتملين وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمزيد.
Privy
privy.com
Privy.com هو المصدر الأول للتعرف على تسويق التجارة الإلكترونية... تعلم من خبراء التجارة الإلكترونية حول كيفية نمو مبيعاتهم من 0 دولار إلى مليون دولار.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mai...
Hello Bar
hellobar.com
تحويل 83% المزيد من الزوار إلى عملاء محتملين ومشتركين ومشترين - أشرطة، مشروطة، منزلقات - نوافذ منبثقة مصممة بشكل جميل لموقعك. سهل الاستخدام. قابلة للتخصيص بالكامل. فعالة للغاية. - الاستهداف المتقدم - قم بتوجيه الرسائل للمستخدمين لتحقيق أقصى قدر من التأثير. استهدف بدقة حسب الجهاز والموقع والزيارة وا...
POWR
powr.io
الطريقة السهلة لإنشاء أكثر من 60 تطبيقًا ومكونات إضافية احترافية لمواقع الويب مجانًا دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. اجمع المزيد من العملاء المحتملين واحصل على المزيد من التحويلات ووفر الوقت.
Kartra
home.kartra.com
أصبح عملك عبر الإنترنت سهلاً - قم بإنشاء وتسويق وإطلاق عبر الإنترنت دون الاستعانة بفريق من مؤلفي النصوص أو مطوري الويب أو المصممين أو متخصصي تكامل الأنظمة!
Optinly
optinly.com
إنشاء النوافذ المنبثقة الذكية للبريد الإلكتروني. قم بإشراك الزوار وتحقيق الدخل من حركة المرور باستخدام Optinly Popup Maker. قم بإنشاء النوافذ المنبثقة لموقع الويب التي يرغب زوار موقعك في التفاعل معها. عزز المبيعات والتحويلات باستخدام أفضل أداة لجذب العملاء المحتملين - دون الحاجة إلى مهارات التصميم ...
OptinMonster
optinmonster.com
تحويل واستثمار حركة المرور على موقع الويب الخاص بك وقف فقدان الزوار! قم بتنمية قائمة بريدك الإلكتروني على الفور، واحصل على المزيد من العملاء المحتملين وزيادة المبيعات باستخدام أقوى مجموعة أدوات تحسين التحويل رقم 1 في العالم.
Jebbit
jebbit.com
قم بتحويل حركة مرور الهاتف المحمول إلى بيانات قابلة للتنفيذ، باستخدام تجارب الهاتف المحمول التي تؤدي إلى التحويل.
Nextsale
nextsale.io
Nextsale is a conversion platform providing a set of tools for e-commerce owners to create Social Proof, grow Email & SMS lists, promote special offers, and reduce site abandonment with targeted on-site widgets.
Claspo
claspo.io
Claspo is a pop-up creation platform that is launched to set the new industry standards. Its comprehensive drag-and-drop interface leads you through the creation and customization of widgets and allows you to fulfill any ideas in your creatives. There are more efficient ways of customer acquisition ...
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker is the perfect marketing tool that will bring a guaranteed income to your eCommerce business. Implement different popup elements of Popup Maker to have the best targeting tools for a better conversion on your site.
Qualzz
qualzz.com
What is Qualzz? Qualzz is a conversion optimization tool that turns your online traffic into sales. It is an efficient tool to Increase Online Revenue, Collect Email Signups, Generate Leads and Increase conversion rates. Qualzz allows you to design beautiful pop-ups in few clicks through drag & drop...
Picreel
picreel.com
Picreel is an advanced and easy-to-use popup builder that helps businesses convert website visitors into customers. Its advanced targeting and segmentation capabilities allow users to create custom popups, including exit and mobile popups, using the intuitive drag-and-drop popup builder. Picreel is ...
Wisepops
wisepops.com
Wisepops is the first onsite marketing platform to engage, convert and retain your website visitors. Wisepops' onsite marketing platform helps you to engage with the people who matter most: your website visitors. Wisepops offers an end-to-end platform to help all types of online brands deliver a per...
Social Proofy
socialproofy.io
Easily create social proof notifications. Widgets can help increase product sales and leads. With Social Proofy, you can easily add social proof notifications to your store, target different users, collect emails, or use chat widgets. You can solve multiple problems using a single app with widgets p...
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart is a no-code tool to increase e-commerce sales, build email lists, and engage with your visitors in just 5 minutes.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo عبارة عن منصة منبثقة للألعاب تتيح لك إنشاء حملات بطاقات خدش مخصصة لموقعك على الويب. لتبسيط خدمتنا، نحن نقدم فقط "بطاقات الخدش". فلماذا تستخدم بطاقة الصفر على موقع الويب الخاص بك؟ الأمر سهل أيضًا: - تعزيز التزام الزوار - زيادة المبيعات والعملاء المحتملين من الزوار المحتملين - زيادة المعرفة ...
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion...
Ampry
ampry.com
توليد المزيد من العملاء المتوقعين والمبيعات والإيرادات من حركة المرور الحالية. اجذب زوار موقعك على الويب من خلال النوافذ المنبثقة سهلة الاستخدام، والأشرطة العلوية والسفلية المستمرة، والإشعارات الدقيقة، والوحدات الإعلانية الأصلية في نظام أساسي واحد، كل ذلك بدون الحاجة إلى ترميز. تم تصميم Ampry لإشراك...
Brave
getbrave.io
Brave هو محرك تحويل زائر يوفر لأي شخص موقع ويب WordPress مع أكثر من 200 أداة تحويل يمكنك توصيلها والبدء في تحويل الزوار. يمكنك أيضًا دمج EMS أو CRM المشهور في مواقع الويب الخاصة بك لجمع العملاء المحتملين وتتبع التحويلات في الوقت الفعلي باستخدام التحليلات المتقدمة. قم بتحويل الزائرين بسهولة إلى عميل ...
Digioh
digioh.com
حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من البيانات الصفرية ودمجها وتحويلها... عرض المزيد! قم بتنمية قائمة التسويق عبر البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة، واحصل...
ConvertFlow
convertflow.com
برنامج ConvertFlow هو أداة إنشاء مسار التحويل الشاملة للتجارة الإلكترونية. قم بإنشاء واختبار وتخصيص النوافذ المنبثقة والنماذج والاختبارات وتوصيات المنتجات والصفحات المقصودة والمزيد - لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية أو مطورين. قبل التحويل: مسار التحويل الخاص بك عبارة عن فوضى فوضوية من التطبيقات والمكون...
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة ال...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترو...
Convertful
convertful.com
Convertful هو برنامج التقاط العملاء المحتملين الأعلى تقييمًا لتحويل المستخدمين إلى مشتركين أو مبيعات بريد إلكتروني جديدة.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik هي أداة تسويق عبر القنوات يمكنها مساعدتك في أتمتة وتخصيص عملية التسويق بالكامل من لوحة تحكم واحدة. باستخدام هذه الأداة، يمكنك الكشف عن رحلة العميل الخاصة بك، وتقسيم المستخدمين لديك باستخدام نظام التصفية الرائد في الصناعة، وإنشاء عمليات التشغيل الآلي وإدارتها بشكل مرئي دون أي تعليمات برمجية...
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
Fomo
fomo.com
Fomo هي أول منصة تسويق للإثبات الاجتماعي في العالم.
Landingi
landingi.com
منصة الصفحة المقصودة بدون كود للمسوقين الرقميين المعتمدين على البيانات. يتيح لك Landingi تصميم أصول التسويق الرقمي ونشرها وتحسينها من خلال تتبع التحويل الجزئي للحصول على معدلات تحويل أفضل.
Ortto
ortto.com
افهم عملائك وأطلق إستراتيجية كاملة النطاق تعتمد على البيانات من خلال منصة Ortto المتكاملة لإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والتسويق.
Recart
recart.com
نحن نطور علامات التجارة الإلكترونية بسرعة من خلال التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة/ تحقق Recart SMS ما يقرب من 30% من إيرادات Shopify لأفضل العلامات التجارية لدينا وتنتج عائد استثمار يصل إلى 36.8X لجميع العملاء. دعونا نفعل نفس الشيء بالنسبة لك.
Justuno
justuno.com
قم بإنشاء تجارب موقع ويب مخصصة يمكن تحويلها. قم بتحويل المزيد من حركة مرور موقع الويب إلى عملاء من خلال المراسلة 1:1 في الموقع في كل نقطة اتصال. أسرع طريقة لزيادة المبيعات وخفض التكاليف وتحقيق أهدافك.
Delivra
delivra.com
تم تصميم Delivra للمسوقين المشغولين، وستعمل على تنمية جمهورك من خلال حلول مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Proof Pulse
useproof.com
يتيح لك Proof تخصيص موقع الويب الخاص بك بسهولة لكل زائر لزيادة التحويلات. تعرف على كيفية استخدام شركة B2B الخاصة بك لـ Proof لزيادة العملاء المحتملين والعروض التوضيحية والمبيعات.