تتمثل مهمة Slater في مساعدة Webflowers على إنشاء تعليمات برمجية مخصصة بسهولة ودون عناء قدر الإمكان. * التعليمات البرمجية المخصصة: على الرغم من أن Webflow يقدم عددًا لا يحصى من الخيارات لغير المبرمجين، إلا أن بنيته لا تسمح دائمًا بالتكامل السلس للتعليمات البرمجية المخصصة. هذا الفصل، رغم أنه ضروري لتحقيق الاستقرار، إلا أنه يحد من التخصيص العميق. * الوظيفة: على الرغم من قوتها، لا يحتوي Webflow على جميع الإجابات. قد لا يتم تلبية بعض الاحتياجات المحددة، سواء كانت جمالية أو وظيفية، من خلال الأدوات الداخلية للمنصة. * التوافق: يجلب كل تحديث لـ Webflow حصته من الميزات الجديدة. ولكن هذا يعني أيضًا أنه يجب مراجعة التعليمات البرمجية المخصصة وتكييفها، مما يضمن بقاء الوظيفة سليمة. * الأمان: دائمًا ما تكون إضافة كود خارجي أمرًا محفوفًا بالمخاطر. يجب فحص كل سطر للتأكد من عدم وجود أبواب خلفية أو نقاط ضعف. * الخبرة: تم تصميم Webflow بحيث يمكن الوصول إليه، ولكن إضافة تعليمات برمجية مخصصة تتطلب قدرًا معينًا من الخبرة. قد يؤدي أي خطأ إلى الإضرار بسلامة الموقع. * حجم التعليمات البرمجية: قد تؤدي القيود الكمية التي يفرضها Webflow على إضافة التعليمات البرمجية في بعض الأحيان إلى إعاقة طموحات حتى المطورين الأكثر جرأة. * التحقق من الكود: تعتبر مرحلة الاختبار أمرًا بالغ الأهمية لأي مشروع. قد يكون الالتزام بنشر الموقع لكل اختبار مستهلكًا للوقت ومثبطًا للهمم، خاصة أثناء مرحلة الترحيل.

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