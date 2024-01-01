SlashDreamer هي أداة ذكاء اصطناعي تسهل إنشاء الصور مباشرة داخل منصة Notion. تم تصميم هذه الأداة في المقام الأول لإثراء المظهر المرئي لصفحات Notion الخاصة بك عن طريق إنشاء صور حسب الطلب بناءً على المطالبات المقدمة من المستخدم. يتم استدعاء الوظيفة عبر أمر مخصص '/dream' متبوعًا بوصف الصورة المطلوبة. يؤدي هذا إلى مطالبة SlashDreamer بإنشاء رسم توضيحي مناسب وإدراجه أسفل نص المستخدم. تنتهي العملية بمجرد اكتمال الوصف، والذي يتميز بوجود نقطة. الغرض من الأداة هو دمج إنشاء الصور بسلاسة مع Notion، مما يجعلها أصلاً لا غنى عنه للمستخدمين الذين يرغبون في إنشاء صفحات وصفية ومفصلة بصريًا. تجدر الإشارة إلى أن SlashDreamer يستبدل المطالبات المكتوبة بالصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل واجهة Notion. على الجانب الفني، يستخدم SlashDreamer نماذج التعلم الآلي المتقدمة بما في ذلك Stable Diffusion وDalle-E لإنشاء الصور. بينما يتم دفع الخدمة لتغطية التكاليف الحسابية، يحتفظ المستخدم بحقوق الصور التي تم إنشاؤها وفقًا للشروط المقدمة من Stable Diffusion.

الموقع الإلكتروني: slashdreamer.com

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