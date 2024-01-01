بدائل - Skupos
Triple Whale
triplewhale.com
يقوم Triple Whale بتجميع المقاييس من جميع الأدوات التي تستخدمها مباشرة في جيبك. نحن نبسط ونبلغك ونوفر لك الوقت!
Creatio
creatio.com
Creatio (المعروف سابقًا باسم bpm'online) هو حل منخفض التعليمات البرمجية كخدمة (SaaS) لإدارة العمليات وإدارة علاقات العملاء (CRM). اعتبارًا من عام 2020، تتكون مجموعة حلول Creatio من Studio Creatio (منصة منخفضة التعليمات البرمجية)، وSales Creatio (برنامج أتمتة قوة المبيعات)، وMarketing Creatio (أداة أ...
Pepperi
pepperi.com
بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول
Repsly
repsly.com
كيف تفوز الفرق الميدانية الذكية في تجارة التجزئة رؤى في الوقت الحقيقي حول تنفيذ البيع بالتجزئة وأداء المبيعات. أدوات تسويق وترويج وتنفيذ مبيعات أكثر ذكاءً لفريقك الميداني. كل ما تحتاجه للفوز على الرف.
smartscout
smartscout.com
كل ما تحتاجه لإنشاء قوائم يحبها العملاء وخوارزميات أمازون. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قوائم بالكلمات الرئيسية الصحيحة والرسالة الصحيحة تمامًا مثل الخبير ولكن في بضع دقائق قصيرة فقط
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
Zoined
zoined.com
تحويل بياناتك إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ. في أي مكان، في الوقت الحقيقي. ZOINED® هو حل تحليلي قائم على السحابة لتجار التجزئة والمطاعم وتجار الجملة. كن جاهزًا للعمل خلال 24 ساعة. املأ البريد الإلكتروني الخاص بالعمل لتصفح العرض التوضيحي.
Purple
purple.com
يعد اللون الأرجواني أفضل تقدم تقني للمراتب منذ 80 عامًا. تأتي المراتب والوسائد لدينا مع توصيل مجاني وإرجاع مجاني وتجربة لمدة 100 ليلة.
Promomash
promomash.com
Promomash هي منصة إدارة الترويج الوحيدة الشاملة للعلامات التجارية المتنامية للسلع الاستهلاكية المعبأة في مجال البيع بالتجزئة. قم بتخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية لتجارة التجزئة، وأنشطة المبيعات والتسويق الميدانية، والعروض التوضيحية داخل المتجر في مكان واحد - والاستعانة بمصادر خارجية...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملا...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
Footmarks
footmarks.com
تساعد Footmarks أكبر العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة في العالم على اكتساب رؤية غير مسبوقة فيما يتعلق بتنفيذ التجزئة ومعدلات الامتثال. بدءًا من المرافق والمستودعات وصولاً إلى طابق البيع بالتجزئة، توفر Footmarks بيانات قابلة للتنفيذ لزيادة معدلات التنفيذ وزيادة المبيعات وتقليل الهدر.
VisitBasis
visitbasis.com
يساعد تطبيق VisitBasis للجوال التجار ومدققي التجزئة وفرق التسويق الميداني على إعداد تقارير تنفيذ البيع بالتجزئة بشكل احترافي بسهولة. يعد برنامج VisitBasis لنظام Android مجانيًا للفرق المكونة من 10 مستخدمين أو أقل لإجراء تدقيق البيع بالتجزئة واستطلاعات المنتجات وجمع بيانات السوق وإنشاء نماذج إلكتروني...
Bindy
bindy.com
يساعد برنامج Bindy Retail Execution Software العلامات التجارية للبيع بالتجزئة والضيافة على تنفيذ المعايير والبرامج في الوقت المحدد وبالكامل في كل موقع. قم بتعزيز الأداء من خلال قوائم المراجعة والصور والتوقيعات المخصصة وسير العمل التصحيحي ذو الحلقة المغلقة. تنفيذ أسرع للموقع: أنشئ نماذج مخصصة لنشر ال...
BeMyEye
bemyeye.com
توفر BeMyEye للعلامات التجارية الاستهلاكية حلاً كاملاً لتتبع أدائها داخل المتجر وتحليله وتحسينه، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء والتعهيد الجماعي لمساعدتهم على تحقيق التنفيذ المثالي للمتجر. جهز فريق المبيعات لديك بتطبيق "البوصلة" الخاص بنا لأداء متجر سريع ودقيق. عمليات التد...
Progress Retail
progressretail.com
بنيت من قبل تجار التجزئة - لتجار التجزئة. متجر شامل حقيقي لعمليات البيع بالتجزئة والتعلم: توفير التعلم الديناميكي وإدارة المهام واتصالات الشركة. منصة لتجربة الموظفين (EXP) مزودة بتعليم التجزئة الشهير في مجالات التدريب على المبيعات، وتنمية المهارات القيادية، والتطوير الشخصي، والمزيد.
i2o Retail
i2oretail.com
تقدم i2o رؤى قابلة للتنفيذ للبيع بالتجزئة في منصة برمجية واحدة يمكن للعلامات التجارية استخدامها لدفع أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بها
ThirdChannel
thirdchannel.com
توفر ThirdChannel الحل التكنولوجي الوحيد للبيع بالتجزئة داخل المتجر وعلى الإنترنت والذي يقوده خبراء متحمسون للعلامات التجارية. إن تزويد مندوبي العلامات التجارية المهرة والمتحمسين بالتكنولوجيا السحابية القوية يسمح لهم بإجراء تحسينات ذكية للمبيعات في كل من بيئات التجارة الإلكترونية وداخل المتجر. تم إن...
Retail Report
retailreport.com
تقرير البيع بالتجزئة عبارة عن حل برمجي لإدارة مراكز التسوق وتحليلات البيع بالتجزئة غني بالميزات يُحدث ثورة في الطريقة التي تدير بها أصولك. تم تصميم ميزاتنا المبتكرة لمواجهة التحديات الفريدة لصناعة البيع بالتجزئة، مما يضمن النمو المربح في البيئة التنافسية الحالية. يمكنك تعزيز أداء مركز التسوق الخاص ب...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix عبارة عن منصة كاملة لتحليل البيانات لتجار التجزئة وتتمثل مهمتها في تمكين تجار التجزئة من الحصول على قيمة من بياناتهم. نقوم بمعالجة وتخزين بيانات المبيعات والعمالة والعملاء باستخدام أحدث تقنيات مستودعات البيانات. تسمح لوحات المعلومات والتقارير الخاصة بنا لبائعي التجزئة بالعثور بسهولة على...
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai هو برج لمراقبة الطلب والمخزون تم تصميمه خصيصًا لمساعدة العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية على بيع المزيد من المنتجات وتوفير الوقت وحل تحديات سلسلة التوريد المعقدة. تم تصميم Alloy.ai على منصة بيانات مدعومة بأكثر من 850 موصلًا مُصممًا مسبقًا والتي تدمج بيانات نقاط البيع اليومية على مستوى متج...
SPS Commerce
spscommerce.com
تمكّنك SPS Commerce Analytics من الحصول على مصدر واحد لبيانات البيع حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل لشركتك. التنبؤ والتخطيط والتنفيذ بدقة لزيادة المبيعات وتحسين المخزون وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع المشترين. باستخدام SPS Analytics، يمكنك الوصول إلى بيانات البيع الأكثر شمولاً ومجموعة من أدوات...
Numerator
numerator.com
توفر Numerator Insights للمصنعين وتجار التجزئة رؤية لسلوكيات المستهلك متعددة القنوات، بما في ذلك تبديل العلامة التجارية والقناة، والتغلغل في المنازل، وملفات تعريف المتسوقين ضمن نظام أساسي سهل الاستخدام. تقدم Numerator Insights أكثر من 35 تقريرًا مرنًا لتوفير إجابات أسرع وأعمق حول سلوك المستهلك في ال...
Style Arcade
stylearcade.com
بالنسبة للعلامات التجارية للأزياء والملابس التي ترغب في النمو بشكل أسرع، فإن Style Arcade عبارة عن منصة تحليلية للبيع بالتجزئة تعمل على تحويل التجارة إلى ميزة تنافسية. بدلاً من الاعتماد على أنظمة لا يمكن الوصول إليها؛ العمليات اليدوية والتوقعات غير الموثوقة - يفتح Style Arcade بيانات البضائع ويوجه ت...
Crisp
gocrisp.com
تقوم Crisp بربط بيانات البيع بالتجزئة وتحليلها عبر سلسلة التوريد، مما يمكّن العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للحفاظ على تخزين الرفوف وتقليل النفايات وزيادة الربحية. تعمل منصة Crisp للبيانات المفتوحة على ربط الموردين ببيانات من أكثر من 40 بائ...
HitPay
hitpayapp.com
منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.
Daasity
daasity.com
تتيح Daasity للعلامات التجارية الاستهلاكية متعددة القنوات أن تعتمد على البيانات. تدعم منصة Daasity، التي أنشأها محللون ومهندسون، بنية البيانات المتنوعة والتحليلات واحتياجات إعداد التقارير للعلامات التجارية الاستهلاكية التي تبيع عبر التجارة الإلكترونية وأمازون والبيع بالتجزئة والجملة. باستخدام Daasit...
Peel Insights
peelinsights.com
يقوم Peel بأتمتة تحليل البيانات لمتاجر التجارة الإلكترونية على Shopify، مما يساعد العلامات التجارية في الحصول على المزيد من عمليات الشراء الثانية والثالثة المهمة من عملائها. توفر المنصة مجموعة كاملة من المقاييس والتقارير التي تركز على الاحتفاظ والتي تتوفر بسهولة بتنسيق مرئي لكل أصحاب المصلحة في مؤسس...
RetailOps
retailops.com
RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة. يحتاج عملاؤنا إلى حل SaaS حقيقي يمكنه التعامل مع قنوات مبيعات ومنتجات متعددة في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تغطي حلولنا كل شيء بدءًا من الشراء وحتى إعداد التقارير، كما أنها متاحة للهواتف المحمولة بفضل تطبيق RetailOps للجوال.