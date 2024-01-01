Skupos

Skupos

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الموقع الإلكتروني: skupos.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Skupos على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Connecting the convenience retail industry -- Skupos powers smarter, more profitable retail by connecting independent stores, brands, and distributors on one platform.
الفئات:
Business
Retail Analytics Software

الموقع الإلكتروني: skupos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Skupos. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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