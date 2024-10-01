بدائل - Skiplino
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell عبارة عن منصة انتظار وحجز مصممة لمواقع الخدمة المزدحمة، مما يضمن وصول الزوار إلى المكان المناسب، في الوقت المناسب، والاستعداد الكامل لخدمتهم. تتضمن حالات الاستخدام الأساسية لدينا ما يلي: - إدارة قائمة الانتظار: استبدل القوائم الفعلية بقائمة انتظار افتراضية مناسبة. يمكن للزائرين الانضمام إلى...
Waitwhile
waitwhile.com
Waitwhile هو نظام إدارة قوائم الانتظار وجدولة المواعيد الأكثر سهولة في الاستخدام في السوق، وهو مصمم لتبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء من خلال قوائم الانتظار الافتراضية، وجدولة المواعيد بسلاسة، والمراسلة ثنائية الاتجاه، وخدمة العملاء، والأتمتة، وإدارة القوى العاملة، والمزيد. اكتشف إمكانات Waitwhil...
Qminder
qminder.com
خصم 20% على Qminder لجميع عملاء Qless! >>> يعمل نظام Qminder على تمكين مؤسستك من تقديم تجارب انتظار استثنائية ويسمح للمديرين بتحسين جودة الخدمة. نحن نعمل على تبسيط تدفقات خدمة العملاء من خلال حلول سهلة الاستخدام لكل من موظفيك وزوارك. قم بتوفير تسجيل الوصول الذاتي أو تسجيل الدخول عن بعد للتخلص من الخ...
Qwaiting
qwaiting.com
تعتبر خدمة Qwaiting، وهي خدمة إدارة قوائم الانتظار المستندة إلى السحابة والقائمة على SaaS، معروفة جيدًا. يحتوي هذا النظام على ميزة غنية، ونظام انتظار قوي يركز على المستخدم، تم إنشاؤه لمساعدة الشركات من جميع الأحجام في تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء. فهو يتيح للأشخاص استخدام الوسائل الرقمية للتحقق من...
JRNI
jrni.com
JRNI هو الحل المؤسسي العالمي الأول والوحيد الذي يدمج الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) في البريد الإلكتروني والدردشة وقنوات الاتصال الأخرى لأتمتة جدولة المواعيد وإدارة الأحداث والاصطفاف في قائمة الانتظار. تدير الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من JRNI اتصالات العملاء وقراءة استجابات ال...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا البيع بالتجزئة مصممة لدعم المتاجر والعلامات التجارية. توفر المنصة مجموعة من التطبيقات الأساسية والإرشادية لمساعدة الشركات على أتمتة وتبسيط الجوانب المختلفة لعملياتها. تشمل التطبيقات الأساسية التي تقدمها Kabob ما يلي: * شاشات العرض - حل لإدارة اللافت...
Engageware
engageware.com
Engageware هي المزود الشامل الوحيد لحلول مشاركة العملاء، مما يمكّن الشركات والمؤسسات من حل احتياجات عملائها في التفاعل الأول. يتم تشغيل منصة مشاركة العملاء الشاملة من Engageware بواسطة الذكاء الاصطناعي التحادثي والمولد لأتمتة الاستجابات للأسئلة الروتينية، وتوفير الوصول الفوري إلى قواعد المعرفة، ومنح...