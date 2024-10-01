بدائل - Skiplino

Qwaiting

qwaiting.com

تعتبر خدمة Qwaiting، وهي خدمة إدارة قوائم الانتظار المستندة إلى السحابة والقائمة على SaaS، معروفة جيدًا. يحتوي هذا النظام على ميزة غنية، ونظام انتظار قوي يركز على المستخدم، تم إنشاؤه لمساعدة الشركات من جميع الأحجام في تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء. فهو يتيح للأشخاص استخدام الوسائل الرقمية للتحقق من...