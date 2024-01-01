Skillcrush

Skillcrush

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الموقع الإلكتروني: skillcrush.com

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Skillcrush هي مدرسة مستقلة للبرمجة والتصميم عبر الإنترنت مملوكة للنساء، تأسست في عام 2012. لدى Skillcrush مهمة: تمكين العاملين في مجال التغيير المهني - مع التركيز بشكل خاص على النساء وBIPOC - بالمهارات التقنية التي يحتاجونها للانتقال إلى العمل ذو الدخل الأعلى، وظائف أكثر إرضاءً ومرونة في مجال التكنولوجيا. تقدم Skillcrush كلا من البرامج المجانية والمدفوعة. يُعد برنامج Break Into Tech + Job Response الرائد، المتوفر مقابل رسوم لمرة واحدة فقط بقيمة 2,499 دولارًا أمريكيًا أو 12 قسطًا شهريًا بقيمة 249 دولارًا أمريكيًا، واحدًا من أكثر برامج التدريب الوظيفي الشاملة بأسعار معقولة في السوق. يقوم برنامج Break Into Tech بإعداد الطلاب لشغل مناصب مبتدئة في تطوير وتصميم الواجهة الأمامية. بمجرد أن يكمل الطلاب الجزء الخاص ببناء المهارات الفنية، سيحصلون على 180 يومًا من الدعم العملي في البحث عن عمل، بما في ذلك التدريب الفردي والتدريب الجماعي، وفرصة إجراء المقابلات مع شركاء أصحاب العمل في Skillcrush. Skillcrush هي مدرسة تسجيل مفتوحة، ولا يلزم تقديم طلب، وقد قامت حتى الآن بتدريب أكثر من 20000 طالب، وحققت معدل نجاح يزيد عن 90% في تعيين الطلاب في وظائف مؤهلة بمتوسط ​​وقت للتوظيف يتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع فقط. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Skillcrush المساعدة الدراسية للأشخاص العاطلين عن العمل والطلاب بدوام كامل وأعضاء الخدمة العسكرية الحاليين أو السابقين. إذا كانت أي من هذه الوصفات تصفك، فنحن نشجعك على إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] لمناقشة خيارات الدفع المتاحة لك.

الموقع الإلكتروني: skillcrush.com

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