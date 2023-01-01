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skillcourse

skillcourse

skillcourse.in

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من skillcourse على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعمل Satish Sir، من خلال Learn More Pro، على توفير المعلومات الأساسية إلى المستوى المتقدم حول البرامج والأجهزة المتعلقة بمجال الكمبيوتر للأشخاص من خلال دوراته بأقل تكلفة. يتمتع ساتيش سير بحوالي 16 عامًا من الخبرة في التدريس في مجال الكمبيوتر، حيث قام بتدريس تعليم الكمبيوتر لأكثر من 40.000+ طالب في معهد الكمبيوتر غير المتصل بالإنترنت لمدة 14 عامًا ولأكثر من 65.000+ طالب من خلال برنامج Learn More Pro عبر الإنترنت. لقد قمت بعمل العطاء.

الموقع الإلكتروني: skillcourse.in

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