skillcourse

يعمل Satish Sir، من خلال Learn More Pro، على توفير المعلومات الأساسية إلى المستوى المتقدم حول البرامج والأجهزة المتعلقة بمجال الكمبيوتر للأشخاص من خلال دوراته بأقل تكلفة. يتمتع ساتيش سير بحوالي 16 عامًا من الخبرة في التدريس في مجال الكمبيوتر، حيث قام بتدريس تعليم الكمبيوتر لأكثر من 40.000+ طالب في معهد الكمبيوتر غير المتصل بالإنترنت لمدة 14 عامًا ولأكثر من 65.000+ طالب من خلال برنامج Learn More Pro عبر الإنترنت. لقد قمت بعمل العطاء.

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