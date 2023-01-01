WebCatalog
Sketchy

Sketchy

sketchy.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sketchy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التعلم أصبح لا ينسى. يحول Sketchy ما تحتاج إلى معرفته إلى قصص مرئية جذابة ستتذكرها إلى الأبد.

الموقع الإلكتروني: sketchy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sketchy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

LearnUpon

LearnUpon

app.learnupon.com

Glean

Glean

app.glean.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Educreations

Educreations

educreations.com

Skating Tools

Skating Tools

skatingtools.com

FebuMe!

FebuMe!

febu.me

Postwell

Postwell

postwell.io

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

connexus.com

Validly

Validly

validly.app

Texties Author

Texties Author

author.texties.app

Insider

Insider

insider.com

Harken

Harken

app.harken.so

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية