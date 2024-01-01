بدائل - SketchUp
AutoCAD Web
autodesk.com
أوتوكاد. في أى مكان. احصل على وصول سريع وفي أي وقت إلى رسومات CAD باستخدام تطبيق الويب AutoCAD. AutoCAD هو برنامج تصميم وصياغة تجاري بمساعدة الكمبيوتر. تم تطوير أوتوكاد وتسويقه بواسطة أوتوديسك، وتم إصداره لأول مرة في ديسمبر 1982 كتطبيق سطح مكتب يعمل على أجهزة الكمبيوتر الصغيرة المزودة بوحدات تحكم ا...
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud Services هو البرنامج الوحيد الذي يمكنه الاحتفاظ بملفات Vectorworks الخاصة بك في متناول يدك من خلال ثلاث طرق يمكنك من خلالها الوصول إلى ملفاتك من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر.
SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude is a web-based 3D modeling software (BIM) for Architects and Designers. Designers use Snaptrude to create better buildings faster with the help of data and automation. Unlike other design tools, Snaptrude allows for multiplayer collaboration enabling project teams to design together.
Imerso
imerso.com
Imerso AI analyses construction quality and progress directly against your building plans, so your teams can build faster with less risk.
Hypar
hypar.io
Hypar هي أول منصة للتصميم التوليدي القائم على السحابة في العالم. من خلال الدعم لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، توفر Hypar خبرة البناء العالمية لإنشاء مباني أفضل ومساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أفضل وبشكل أسرع.
StreamBIM
streambim.com
سيعمل نظام STREAMBIM BASIC على زيادة الكفاءة في مشاريع البناء الخاصة بك، ولكن يمكنك الحصول على المزيد من الميزات.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio عبارة عن برنامج قوي وبديهي وسهل الاستخدام لمواصفات FF&E وإدارة البيانات والمشتريات. قم بإدارة عملية إدارة الميزانية والمواصفات والمشتريات والمخزون وبيانات المنتج من البداية إلى النهاية.
TestFit
testfit.io
TestFit عبارة عن منصة للجدوى العقارية تجعل من السهل القيام بتخطيط الموقع للمطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين الذين يرغبون في تعظيم إمكانات الموقع وإنجاز الصفقات المناسبة بشكل أسرع. يعتني TestFit بالمهام الشاقة مثل عد أكشاك وقوف السيارات، وصياغة التكرارات، وحساب العائد على التكلفة من خلال إنشاء...
cmBuilder.io
cmbuilder.io
تعمل منصة لوجستيات موقع البناء المعيارية الجديدة cmBuilder على إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات اللوجستية لموقع البناء رباعي الأبعاد من خلال سير عمل سريع وسهل قائم على السحابة، وقدرات محاكاة تسلسلية قوية، وتعاون لا مثيل له في الوقت الفعلي
Higharc
higharc.com
تأسست Higharc في عام 2018 ويقع مقرها في دورهام بولاية نورث كارولينا. Higharc هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا بناء المنازل السكنية وتركز على تغيير تصميم المنازل والمبيعات وعملية البناء. توظف الشركة فريقًا متنوعًا من الخبراء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا، في مجالات الهندسة الم...
Revizto
revizto.com
Revizto هو برنامج لتتبع المشكلات في الوقت الفعلي للهندسة المعمارية والهندسة والبناء مع التركيز على التعاون وتنسيق مشروع BIM. يستخدم Revizto ذكاء BIM ويجعله متاحًا على الفور وقابلاً للتنفيذ لفريق المشروع بأكمله.
IrisVR Prospect
irisvr.com
تعد IrisVR، وهي جزء من The Wild، علامة تجارية رائدة في مجال مراجعة التصميم الغامر والتعاون في الواقع الافتراضي. يتم استخدام Prospect، المنتج الرئيسي لشركة IrisVR، من قبل فرق BIM وVDC وشركات التصميم والمهندسين الذين يقومون بتنسيق النماذج ثلاثية الأبعاد وتنفيذ عمليات التصميم والبناء. نظرًا لأن IrisVR ...