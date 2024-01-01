بدائل - Skello
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو ال...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناء...
Clockify
clockify.me
أداة تعقب وقت الفراغ الأكثر شيوعًا للفرق، تساعد Clockify الشركات من جميع الأحجام والوكالات الرقمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية على تتبع الإنتاجية وساعات العمل القابلة للفوترة عبر المشاريع. تتيح المنصة للمديرين تحديد المدة الزمنية لكل مشروع، وتتبع معدلات الموظفين بالساعة، وعرض الأنشطة ...
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Homebase
joinhomebase.com
أكثر من 100.000 شركة صغيرة (ولكنها قوية) تستخدم Homebase لإدارة فرق العمل الخاصة بها كل ساعة، مع جدولة الموظفين وساعات العمل والمزيد.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هي منصة العمل الرقمية الرائدة في الخطوط الأمامية. يتميز بإدارة المهام والاتصالات والتعلم والخدمة الذاتية وتقنية سوق الورديات المفتوحة الحصرية المصممة للعمل مع حل WFM الحالي لديك. موثوق به من قبل العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Shell، وUlta، وCouche-Tard، وTJX، وAEO، وWoolworths، والمزيد...
When I Work
wheniwork.com
عندما أعمل، فهي طريقة سهلة للشركات لجدولة الوقت وتتبع الوقت والحضور والتواصل مع موظفيها كل ساعة. ضع الجدول الزمني والساعة الزمنية في جيب كل موظف من خلال تطبيقات iOS وAndroid المجانية. تتبع الإجازات، وتوافر الموظفين، وإدارة مقايضات الورديات ببضع نقرات فقط. يمكنك التكامل مع مزود كشوف المرتبات الخاص بك...
Deputy
deputy.com
يعد Vice هو المدير النهائي للقوى العاملة، ويقدم لك أفضل التقنيات في الحلول المستندة إلى تطبيقات الويب والهواتف المحمولة. تبسيط الجدولة والجداول الزمنية والمهام واتصالات الموظفين والمهام الإدارية. مع التطبيقات الرائعة وتكامل كشوف المرتبات بنقرة واحدة، نجعل حياتك أسهل. اسمح لـ Vice بمنحك الرؤية والتحك...
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. فهو يمكّن الشركات من تحقيق أقصى قدر من كفاءة العمل وإشراك الموظفين في وقت واحد. تتميز منصة Legion WFM بأنها ذكية وآلية وتتمحور حول الموظف. لقد ثبت أنه يحقق عائد استثمار يصل إلى 13 ضعفًا من خلال تحسين الجدول الزمني وتقليل ا...
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Sling
getsling.com
Sling هو برنامج جدولة وتتبع الوقت والاتصالات للشركات التي يعمل فيها الموظفون في نوبات. يتضمن Sling وظائف الجدولة والمراسلة وتتبع الوقت وإدارة المهام وإعداد التقارير، ويسمح للمديرين والموظفين على حد سواء بتنظيم جميع جوانب عملهم على منصة واحدة.
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules هو الحل الرائد لجدولة الموظفين في مجال المطاعم والضيافة لأنه أسرع وأسهل طريقة لإدارة جدولك الزمني والتواصل مع فريقك. يحبها أعضاء الفريق لأنه يمكنهم تبديل الورديات أو التقاطها أو تحريرها في تطبيق الهاتف المحمول بنقرة واحدة. تتم إدارة التوازن بين العمل والحياة بسهولة من خلال عمليات الانتق...
Planday
planday.com
Planday عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تمكن الشركات القائمة على التحول من أي حجم تقريبًا ورأسيًا من إدارة القوى العاملة لديها في نظام واحد قائم على الويب. إدارة جداول الموظفين وساعات العمل ومقايضة الورديات وطلبات الإجازات وكشوف المرتبات، كل ذلك في مكان واحد. يحتوي Planday أيضًا على وظيفة تواصل م...
Calamari
calamari.io
كالاماري يساعدك في إدارة الإجازات وتتبع الحضور. يقوم بأتمتة حساب PTO. طرق عديدة لتسجيل الدخول/الخروج. متكامل مع Google Apps وSlack وJira وOffice 365
Zoho Shifts
zoho.com
جدولة أسرع. التخطيط للمستقبل. استعد وقتك. Zoho Shifts هي أداة جدولة الورديات المخصصة لك. بفضل ميزاته القوية وسهلة الاستخدام، يمكنك صياغة جداول العمل وتتبع ساعات عمل الفريق والتواصل مع الموظفين من أي جهاز.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع...
7shifts
7shifts.com
7shifts عبارة عن منصة شاملة لإدارة فريق المطاعم تساعد المشغلين على: 1) اتخاذ قرارات أكثر ربحية. ستحصل على الرؤى التي تحتاجها لاتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بالفريق والتشغيل كل يوم. حقق أهداف العمالة الخاصة بك من خلال تنفيذ الجدول الزمني، والتتبع الأمثل للعمالة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي. 2) تحس...
ClockShark
clockshark.com
إنجاز المهام بشكل أسرع. يتطلب تشغيل خدمة ميدانية أو أعمال بناء التنسيق وفريقًا رائعًا. باستخدام مجموعة أدوات ClockShark الشاملة، يمكنك الحصول على تطبيق الجدول الزمني رقم 1 في الصناعة، بالإضافة إلى كل ما تحتاجه لإنهاء المهام بسرعة ودقة مع الحصول على أموال بشكل أسرع.
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة...
OnTheClock
ontheclock.com
تم إنشاء OnTheClock في عام 2004، وهو نظام سهل الاستخدام لساعة وقت الموظف مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة على توفير الوقت من خلال تحسين دقة بطاقة الوقت واتباع قوانين تتبع وقت الامتثال. توفر ميزات تتبع الوقت في OnTheClock راحة إضافية من خلال تبسيط عملية كشوف المرتبات وتقديم مجموعة متنوعة من عمليات تكامل ...
PayFit
payfit.com
PayFit عبارة عن منصة سحابية متكاملة لكشوف المرتبات وإدارة الموارد البشرية، تقدم لك أفضل ما في الاستعانة بمصادر خارجية لكشوف المرتبات واستخدام برامج الرواتب، في حل واحد. إنه حل آلي يوفر الكثير من الوقت ويزيل الأخطاء المتعلقة بكشوف المرتبات؛ يقوم تلقائيًا بإنشاء كشوف مرتبات موظفيك في التواريخ التي اخت...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بس...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly للتوظيف المؤقت. يمكّن برنامج جدولة الموظفين من Zoho Workerly الوكالات من إدارة قاعدة بيانات العملاء والموظفين المؤقتين، وجدولة المهام بناءً على متطلبات العميل، وإنشاء جداول زمنية، وإرسال الفواتير، كل ذلك من خلال واجهة واحدة.
Findmyshift
findmyshift.com
أصبح برنامج جدولة الموظفين بسيطًا. إنشاء جداول الموظفين وإدارة طلبات الورديات وتتبع تكاليف العمالة والتواصل مع موظفيك.
Breathe
breathehr.com
Breathe هو برنامج أشخاص بسيط وآمن حائز على العديد من الجوائز يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة على نقل عملياتها الأساسية للأشخاص عبر الإنترنت - مما يوفر الوقت، ويمنح راحة البال، ويمكّن الشركات أينما تعمل. Breathe هي الشركة الموثوقة من قبل أكثر من 15000 شركة صغيرة وجمعية خيرية مقرها ...
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS هو البرنامج الرائد لكشوف المرتبات للموارد البشرية في الهند. قم بأتمتة حسابات الرواتب وPF وTDS من خلال نظام كشوف مرتبات الموارد البشرية سهل الاستخدام. الاستفادة من النسخة التجريبية المجانية الآن!
Avaza
avaza.com
توفر Avaza مجموعة متكاملة من الوظائف لإدارة أعمالك التي تركز على العميل. وهذا يشمل إدارة المشاريع والتعاون، والدردشة الجماعية، وجدولة الموارد، وتتبع الوقت، وإدارة النفقات، والاقتباس والفواتير. يمكن استخدام كل وحدة من هذه الوحدات معًا أو بشكل مستقل لتناسب مجموعة واسعة من الأعمال. تعد Avaza مفيدة بشكل...
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوا...
DeskTime
desktime.com
DeskTime هو برنامج تلقائي سهل الاستخدام لمراقبة إنتاجية الموظفين يسمح للمديرين بمراقبة عمل فريقهم دون الإدارة الدقيقة لكل جانب من جوانب يوم موظفيهم. نحن نؤمن بأنه لا ينبغي للمديرين قضاء وقتهم في القلق بشأن إنتاجية الموظفين، ولا ينبغي للموظفين أن يتورطوا في أساليب تتبع الوقت اليدوية المرهقة. الحل سهل...
Rotageek
rotageek.com
جدولة القوى العاملة الذكية لتحسين الإنتاجية والربحية والسعادة. سواء كنت تقوم بجدولة الموظفين في المتجر أو تعيين الأطباء، قم بدعم موظفيك من خلال جدولة عالمية المستوى وإدارة القوى العاملة. يقوم Rotageek بتغيير الجدولة إلى الأبد.