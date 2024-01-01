بدائل - Skello

Planday

planday.com

Planday عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تمكن الشركات القائمة على التحول من أي حجم تقريبًا ورأسيًا من إدارة القوى العاملة لديها في نظام واحد قائم على الويب. إدارة جداول الموظفين وساعات العمل ومقايضة الورديات وطلبات الإجازات وكشوف المرتبات، كل ذلك في مكان واحد. يحتوي Planday أيضًا على وظيفة تواصل م...