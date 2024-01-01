Sitenna US

B2B SaaS للبنية التحتية الحديثة لنشر المواقع وإدارتها. تواجه البنية التحتية الحديثة (بما في ذلك شبكات الجيل الخامس اللاسلكية وشحن السيارات الكهربائية) مشكلة. بينما يزعم المحللون حدوث نمو هائل في عمليات النشر في السنوات القادمة، فإن الحقيقة هي أن عملية الحصول على الموقع وإدارته هي حاليًا عملية يدوية وقديمة ومؤلمة. قامت Sitenna بتطوير برنامج لرقمنة العملية مما يقلل من مدة الاستحواذ على الموقع من 24 شهرًا حاليًا إلى بضعة أسابيع. نحن نعمل مع العقارات والحكومة المحلية ومقدمي ومشغلي البنية التحتية.

الموقع الإلكتروني: sitenna.com

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