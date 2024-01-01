Sitenna UK

Sitenna UK

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الموقع الإلكتروني: sitenna.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sitenna UK على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

B2B SaaS للبنية التحتية الحديثة لنشر المواقع وإدارتها. تواجه البنية التحتية الحديثة (بما في ذلك شبكات الجيل الخامس اللاسلكية وشحن السيارات الكهربائية) مشكلة. بينما يزعم المحللون حدوث نمو هائل في عمليات النشر في السنوات القادمة، فإن الحقيقة هي أن عملية الحصول على الموقع وإدارته هي حاليًا عملية يدوية وقديمة ومؤلمة. قامت Sitenna بتطوير برنامج لرقمنة العملية مما يقلل من مدة الاستحواذ على الموقع من 24 شهرًا حاليًا إلى بضعة أسابيع. نحن نعمل مع العقارات والحكومة المحلية ومقدمي ومشغلي البنية التحتية.

الموقع الإلكتروني: sitenna.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sitenna UK. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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