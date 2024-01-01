قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يساعد برنامجنا الأشخاص على الوقاية من الأمراض المزمنة أو إدارتها عن طريق التخلص من عادات الأكل السيئة من خلال خطط وضعها أخصائيو تغذية/أخصائيو تغذية معتمدون ومعتمدون. يحصل العملاء على وصول غير محدود للدردشة للتشاور مع المتخصصين لدينا، وتوصيات شخصية للمساعدة في تبني عادات جديدة في الحياة.

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