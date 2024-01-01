Sirka

Sirka

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sirka.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sirka على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد برنامجنا الأشخاص على الوقاية من الأمراض المزمنة أو إدارتها عن طريق التخلص من عادات الأكل السيئة من خلال خطط وضعها أخصائيو تغذية/أخصائيو تغذية معتمدون ومعتمدون. يحصل العملاء على وصول غير محدود للدردشة للتشاور مع المتخصصين لدينا، وتوصيات شخصية للمساعدة في تبني عادات جديدة في الحياة.

الموقع الإلكتروني: sirka.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sirka. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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