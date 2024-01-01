Sinkin

Sinkin

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الموقع الإلكتروني: sinkin.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sinkin على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SinkIn عبارة عن منصة تستضيف نماذج نشر مستقرة مخصصة وتوفر بنية تحتية حديثة لدعم منشئي النماذج. يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول باستخدام Google أو البريد الإلكتروني أو تسجيل الخروج. كما يوفر أيضًا أرصدة للمستخدمين لشراء النماذج، ويذهب جزء من الأجر إلى منشئي النماذج لدعم عملهم. حاليًا، تستضيف SinkIn ستة نماذج، وهي DreamShaper 3.3، وDeliberate، وAniReal، وMAGIFACTORY t-shirt difffusion، وRealistic Vision V1.2، وSuzumehachi، بإجمالي 2645، و435، و138، و123، و77، و46 جولة على التوالي. تتيح المنصة للمستخدمين عرض النماذج وشرائها، وتوفر لمنشئي النماذج منصة لاستثمار عملهم.

الموقع الإلكتروني: sinkin.ai

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