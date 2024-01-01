Simply POS

Simply POS

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: simplypos.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Simply POS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AI-driven Point of sale, eCommerce and retail store automation platform for business with 1 to 101 store locations
الفئات:
Business
أنظمة نقاط البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: simplypos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Simply POS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Square

squareup.com

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Yoco

Yoco

yoco.com

Kyte

Kyte

kyteapp.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

ERPLY

ERPLY

erply.com

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

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repairdesk.co

Ackroo

Ackroo

ackroo.com

ERPLY

ERPLY

erply.com

POSApt

POSApt

posapt.au

Endear

Endear

endearhq.com

Floify

Floify

floify.com

99minds

99minds

99minds.io

i2o Retail

i2o Retail

i2oretail.com

PeopleHum

PeopleHum

peoplehum.com

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