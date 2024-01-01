بدائل - Simply.com
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. تشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ا...
Hostinger
hostinger.com
اختر حل استضافة الويب الخاص بك وقم بإنشاء موقع الويب المثالي! من الاستضافة والمجالات المشتركة إلى VPS - لدينا كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح عبر الإنترنت.
Google Domains
domains.google
اعثر على مكانك عبر الإنترنت باستخدام نطاق من Google، مدعوم بموثوقية Google وأمانها وأدائها.
Namecheap
namecheap.com
شركة Namecheap, Inc. هي شركة تسجيل أسماء النطاقات المعتمدة من ICANN، والتي توفر تسجيل اسم النطاق واستضافة الويب، ومقرها في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة. Namecheap هو مزود استضافة بميزانية محدودة مع 11 مليون مستخدم مسجل و10 ملايين نطاق.
SiteGround
siteground.com
SiteGround هي أكبر منصة استضافة مواقع ويب مستقلة يثق بها أصحاب أكثر من 2.8 مليون نطاق حول العالم. مع التركيز على سرعة الويب وأمانه، تتضمن خدمة استضافة SiteGround أدوات إدارة مواقع ويب بسيطة ولكنها قوية وحلول داخلية فريدة تجعل مواقع الويب تعمل بشكل أسرع وأكثر أمانًا. إلى جانب خدمة العملاء الرائدة في ...
Bluehost
bluehost.com
تعد Bluehost، إحدى شركات Newfold Digital، شريكًا موثوقًا به لمستخدمي WordPress. تأسست Bluehost في عام 2003، وهي تمكن المبتدئين والخبراء على حدٍ سواء من إنشاء تواجد على الويب والحفاظ عليه من خلال استضافة ويب موثوقة وأدوات التجارة الإلكترونية وتطبيقات التسويق والأمن الآلي وأدوات WordPress. تسهل لوحة ا...
DreamHost
dreamhost.com
قم بتحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك واجذب المزيد من العملاء إلى موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات ورؤى وأفكار مخصصة وخطة تحسين محركات البحث (SEO) خطوة بخطوة. تتضمن ميزات مجموعة أدوات DreamHost SEO - ... عرض المزيد التدقيق الشامل لموقع الويب - خطة تحسين محركات البحث المخصصة مع المهام - تقارير التق...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH، ومن الناحية القانونية OVH Groupe SAS، هي شركة حوسبة سحابية فرنسية تقدم VPS وخوادم مخصصة وخدمات ويب أخرى. اعتبارًا من عام 2016، تمتلك OVH أكبر مركز بيانات في العالم من حيث المساحة السطحية. اعتبارًا من عام 2019، كانت أكبر مزود استضافة في أوروبا، وثالث أكبر مزود في العالم بناءً على الخوادم الفعلية...
Krystal
krystal.uk
كريستال هي شركة خدمات إنترنت بدأت في عام 2002 متخصصة في الأدوات والخدمات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ونقدم حلولاً متميزة مستدامة دون التضحية بالأداء. اليوم، نحن أكبر شركة استضافة ويب مستقلة في المملكة المتحدة، ومضيف الويب الوحيد في العالم من شركة B Corp ومزود ...
Gandi
gandi.net
➤ البريد الإلكتروني، واستضافة الويب، وشهادة SSL ✅ كل شيء يبدأ باسم النطاق ✅ اشترِ اسم النطاق المثالي من بين 750 امتدادًا لدينا!
Hover
hover.com
ابحث عن اسم النطاق المثالي لفكرتك في Hover. تأتي جميع النطاقات مع دعم عملاء رائد في الصناعة وخصوصية WHOIS مجانية. قم بتسمية شغفك اليوم!
Webnode
webnode.com
أنشئ موقع الويب الخاص بك مجانًا! يمكنك إنشاء موقع ويب رائع باستخدام Webnode في دقائق معدودة فقط. انضم إلى 45 مليون مستخدم لدينا وقم ببناء واحد بنفسك.
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة مواقع يقع مقرها الرئيسي في فينيكس، أريزونا. وهي مملوكة لشركة NameSilo Technologies Corp.، المدرجة في بورصة الأوراق المالية الكندية (بورصة بديلة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة). NameSilo هي شركة مسجلة لأسماء النطاقات معتمدة من ICANN ...
HostGator
hostgator.com
HostGator هي شركة رائدة في مجال استضافة الويب الآمنة وبأسعار معقولة. اكتشف سبب ثقة الآلاف من العملاء بنا للتعامل مع احتياجات استضافة مواقع الويب الخاصة بهم.
GreenGeeks
greengeeks.com
استضافة الويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. الإنترنت هو ملوث كبير للبيئة. ابدأ باستضافة موقع الويب الخاص بك على مزود استضافة الويب الصديق للبيئة الرائد في العالم وإحداث تأثير إيجابي على البيئة!
Domain.com
domain.com
يعد العثور على نطاق موقع الويب المثالي أمرًا سهلاً مثل 1-2-3. قم بشراء اسم نطاق، وقم بإنشاء موقع ويب واستضافته، واستمتع بأدوات التسويق الاحترافية عبر الإنترنت.
Afternic
afternic.com
Afternic، إحدى شركات GoDaddy، وهي أكبر سوق للنطاقات المتميزة ذات الخدمة الكاملة في العالم.
Sav
sav.com
تسجيلات رخيصة لأسماء النطاقات، وحجز النطاقات لأكثر من 100 نطاق TLD، وسوق كبير للنطاقات المميزة والمزادات.
Dan.com
dan.com
شراء وبيع النطاقات مع Dan.com. اكتشف الملايين من أسماء النطاقات المتاحة للبيع. Dan.com يبقيك آمنًا.
Name.com
name.com
يقع Name.com في دنفر ويقدم أسماء النطاقات واستضافة الويب ومواقع الويب السهلة للغاية. تأتي يونيكورنز وقوس قزح بشكل قياسي مع دعم العملاء لدينا.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting هو موفر خدمة استضافة الويب عالي الكفاءة. قم باستضافة موقعك على منصة SwiftServer المضبوطة بدقة والتي تتميز بخيار Turbo Server لتحميل صفحات أسرع بما يصل إلى 20 مرة مقارنة بالحلول المنافسة. لدى A2 Hosting حل لاحتياجاتك سواء كنت بحاجة إلى استضافة مشتركة، أو استضافة موزع، أو استضافة VPS أو است...
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains هي الشركة الرائدة عالميًا في أسماء النطاقات المميزة. اعثر على النطاق المثالي اليوم.
Regery
regery.com
تسجيل النطاق الرخيص. شهادات SSL، استضافة WordPress، مراقبة الموقع. اختر وشراء المجال بنقرة واحدة. ✯ التسجيل الفوري في معظم مجالات النطاق
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains هي أبسط طريقة لتسجيل النطاق أو إنشاء موقع على شبكة الإنترنت. تأسست عام 2009، هدفنا هو ✓ أسعار معقولة ✓ تجربة مستخدم رائعة ✓ خدمة عملاء 5 نجوم
Crazy Domains
crazydomains.com
توفر Crazy Domains أسماء النطاقات والاستضافة والتسويق عبر الإنترنت ومنتجات الأعمال لـ 100000 من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
101domain
101domain.com
يساعد 101domain الشركات على إنشاء تواجدها عبر الإنترنت والحفاظ عليه وحمايته من خلال خدمة مجال الشركة الخاصة بنا، والتي تتضمن تسجيل النطاق وإدارته، بالإضافة إلى الموارد القانونية التي تبلغهم بأي تغييرات قانونية ذات صلة، وتحيلهم إلى المحامين المتخصصين في مختلف المجالات- القضايا ذات الصلة. لكن الشركات ...
DNSimple
dnsimple.com
يساعدك DNSimple على إدارة النطاقات وDNS الخاصة بك. نطاقات بسيطة مع التسجيل والنقل والتجديد. DNS بسيط مع خدمات DNS على مستوى المؤسسات لجميع مستخدمينا وSSL بسيط لتأمين نطاقاتك باستخدام شهادات SSL في ثلاث خطوات سهلة. يعد DNSimple أيضًا أسلوبًا جديدًا حول كيفية إدارة المجالات و DNS. باستخدام DNSimple Do...
HostPapa
hostpapa.com
أفضل استضافة المواقع وتسجيل اسم النطاق. ابدأ موقع الويب الخاص بك مع HostPapa واحصل على أفضل دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع خطط استضافة الويب لدينا.