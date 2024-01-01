SimpleCitizen

SimpleCitizen

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الموقع الإلكتروني: simplecitizen.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SimpleCitizen على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الطريقة الجديدة للهجرة، مصممة لك! SimpleCitizen موجود هنا لمساعدتك في تحويل أحلامك المتعلقة بالهجرة إلى حقيقة! باستخدام منصتنا، يمكنك بكل ثقة إعداد أوراق الهجرة الخاصة بك وتقديمها والبقاء على اطلاع بها، كل ذلك مع توفير الوقت والمال! SimpleCitizen موجود هنا لجعل التقدم بطلب للحصول على الجنسية في الولايات المتحدة أمرًا بسيطًا مثل ملء طلب عبر الإنترنت للحصول على وظيفة. إن تخصيص 20 دقيقة للإجابة على 20 سؤالًا فقط يمكن أن يوفر عليك الآلاف من أتعاب المحاماة. SimpleCitizen موجود هنا لمساعدتك على اتخاذ القرار الأكثر أهمية في حياتك بكل بساطة.

الموقع الإلكتروني: simplecitizen.com

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