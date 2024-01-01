Simpl

Simpl

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الموقع الإلكتروني: getsimpl.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Simpl هي شبكة الدفع الرائدة في الهند بنقرة واحدة والتي تهدف إلى جعل المدفوعات غير مرئية وذكية للأموال. وهي ملتزمة بتبسيط وإضفاء الطابع الديمقراطي على التحول الرقمي في مجال المدفوعات. باعتبارها منصة تجربة المستهلك الأولى في الهند، فإن Simpl تقوم بمهمة تمكين التجار من بناء علاقات موثوقة مع العملاء، معاملة واحدة في كل مرة. مع أكثر من 26,000+ تاجر متاح وملايين المستخدمين الموثوق بهم في جميع أنحاء الهند، تتصور Simpl إنشاء تجربة دفع رقمية شاملة للهند تعمل على تمكين وتعزيز الثقة بين التجار وعملائهم. يوفر Simpl حلاً متكاملاً لتحويل التجارة الإلكترونية. فهو يمكّن التجار من منح العملاء إمكانية الدفع بنقرة واحدة، وحماية المشتري، وتسهيلات الدفع لاحقًا للسماح لهم بالشعور بالأمان والثقة عند التسوق عبر الإنترنت. من خلال Simpl، يمكن للتجار تزويد المستهلكين بتجربة مستخدم سهلة وآمنة وبديهية.
الفئات:
Finance
Installment Payment and Buy Now Pay Later (BNPL) Software

الموقع الإلكتروني: getsimpl.com

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بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Klarna

Klarna

klarna.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Zip

Zip

zip.co

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Tamara

Tamara

tamara.co

Zilch

Zilch

zilch.com

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

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Paythen

Paythen

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