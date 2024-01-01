Simpl هي شبكة الدفع الرائدة في الهند بنقرة واحدة والتي تهدف إلى جعل المدفوعات غير مرئية وذكية للأموال. وهي ملتزمة بتبسيط وإضفاء الطابع الديمقراطي على التحول الرقمي في مجال المدفوعات. باعتبارها منصة تجربة المستهلك الأولى في الهند، فإن Simpl تقوم بمهمة تمكين التجار من بناء علاقات موثوقة مع العملاء، معاملة واحدة في كل مرة. مع أكثر من 26,000+ تاجر متاح وملايين المستخدمين الموثوق بهم في جميع أنحاء الهند، تتصور Simpl إنشاء تجربة دفع رقمية شاملة للهند تعمل على تمكين وتعزيز الثقة بين التجار وعملائهم. يوفر Simpl حلاً متكاملاً لتحويل التجارة الإلكترونية. فهو يمكّن التجار من منح العملاء إمكانية الدفع بنقرة واحدة، وحماية المشتري، وتسهيلات الدفع لاحقًا للسماح لهم بالشعور بالأمان والثقة عند التسوق عبر الإنترنت. من خلال Simpl، يمكن للتجار تزويد المستهلكين بتجربة مستخدم سهلة وآمنة وبديهية.

الموقع الإلكتروني: getsimpl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Simpl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.