Simms Fishing

تأسست شركة Simms في عام 1980 على يد الصياد صاحب الرؤية ومرشد النهر منذ فترة طويلة جون سيمز. بعد أن أمضى جون عقودًا من الزمن في تزويد العملاء بتجارب غيرت حياتهم في أروع أنهار العالم، أدرك جون أن الخواضين المتاحين في ذلك الوقت لم يكونوا على مستوى مهمة الحفاظ على الأشخاص الذين كان يرشدهم جافين ومريحين وآمنين على النهر. ناهيك عن المرشدين الذين عاشوا وتنفسوا هذه الرياضة، كما فعل هو، لأكثر من 150 يومًا في السنة. لذلك، بدأ في ابتكار منتجات تليق بجيل جديد من الصيادين الذين، مثله، يريدون الخروج إلى الماء مبكرًا والبقاء خارجًا لفترة أطول في أي طقس. سواء كنت مرشدًا متمرسًا أو طفلة تأخذ أول فريق تمثيل لها من رصيف العائلة. سواء كانت مياه منزلك هي خليج طوكيو أو خليج بريستول. سواء كنت تسحب قاربًا عائمًا أو منصة جاهزة للبطولات، فإن Simms ملتزمة بتقليل الحواجز التي تقف بين أنهار العالم وبحيراته ومياهه المفتوحة وأولئك الذين يستمعون إلى نداءهم.

الموقع الإلكتروني: simmsfishing.com

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